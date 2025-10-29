Secciones
Una mujer compara su compra semanal en Alcampo y Mercadona: "La diferencia se nota, sobre todo en los básicos"

Su comparativa llega en un momento en que la cesta de la compra se ha encarecido un 36% en cuatro años, según la OCU, y revela dónde se puede ahorrar más en España.

Una mujer compara su compra semanal en Alcampo y Mercadona: La diferencia se nota, sobre todo en los básicos
Hace 1 Hs

El encarecimiento de la cesta de la compra sigue siendo uno de los principales desafíos económicos para las familias españolas. Según los últimos datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los alimentos han subido un 36% en los últimos cuatro años, lo que ha elevado notablemente el gasto básico en supermercados. El estudio también advierte que, dependiendo del lugar en el que se realicen las compras, los consumidores pueden ahorrar hasta 1.132 euros al año de media.

En este contexto, la búsqueda del supermercado más asequible se ha convertido en un tema de interés nacional. De hecho, el estudio anual de la OCU concluye que en 42 de las 183 localidades analizadas, el hipermercado Alcampo es la opción más económica, mientras que en otras ocho lo es MiAlcampo. Estas diferencias de precios han llevado a muchos usuarios a realizar comparativas entre cadenas como Mercadona y Alcampo, especialmente en redes sociales.

Una compra real: Alcampo vs. Mercadona

Una usuaria identificada como @tarabeta_ ha compartido en TikTok un vídeo que rápidamente se ha vuelto viral al mostrar su compra semanal en Alcampo y compararla con los precios de Mercadona, cadena a la que reconoce ser fiel clienta.

“Compra semanal de Alcampo. Yo soy de Mercadona, pero ya sabéis que de vez en cuando cambio… Que me traigan la compra a casa por 1 euro es muy cómodo”, comenta al inicio del vídeo.

Durante la grabación, la creadora muestra una larga lista de productos —entre ellos fruta, frutos secos, pasta, galletas, tomate frito, leche y embutidos— e indica los precios de venta en ambos supermercados. Al final de la comparativa, el importe total asciende a 74,84 euros en Alcampo (con envío incluido) frente a 72,73 euros en Mercadona.

No obstante, aclara que Mercadona no dispone de todos los artículos que suele comprar, lo que influye en el resultado final. “Alcampo gana. Esta vez compré en Alcampo y comparé los precios con Mercadona y hay sorpresas. Precios más bajos en varios productos, puedes elegir entre marcas conocidas y el envío a domicilio cuesta menos que en Mercadona”, asegura.

“La diferencia se nota”

Pese a mostrarse satisfecha con los precios de Alcampo, la tiktoker confiesa que sigue prefiriendo Mercadona por costumbre: “Hay que decir que en Alcampo compro algunas cosas de marca, que en Mercadona no es posible. Aunque me gusta bastante Alcampo, soy team Mercadona; si no fuese por los envíos, me ganarían al 100%”.

Aun así, destaca que la diferencia de precios se nota, especialmente en los productos básicos como la leche, la pasta o los frutos secos, y que comprar en Alcampo puede ser una buena opción para quienes buscan ahorrar sin renunciar a las marcas conocidas.

El vídeo ha generado miles de comentarios y reacciones en TikTok, donde muchos usuarios comparten sus propias comparativas y estrategias para abaratar la compra semanal. En un momento en que la inflación y la subida de los alimentos siguen afectando al bolsillo de los españoles, este tipo de contenidos se han convertido en auténticas guías prácticas para elegir dónde comprar más barato.

