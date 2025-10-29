Una mujer compara su compra semanal en Alcampo y Mercadona: "La diferencia se nota, sobre todo en los básicos"

El encarecimiento de la cesta de la compra sigue siendo uno de los principales desafíos económicos para las familias españolas. Según los últimos datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los alimentos han subido un 36% en los últimos cuatro años, lo que ha elevado notablemente el gasto básico en supermercados. El estudio también advierte que, dependiendo del lugar en el que se realicen las compras, los consumidores pueden ahorrar hasta 1.132 euros al año de media.