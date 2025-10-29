Una estadounidense en Madrid se sorprende al ver roscones en octubre: "Es triste que ya ni siquiera se celebre Halloween"

La Navidad se adelanta, y las redes sociales no han tardado en reaccionar. Una turista estadounidense residente en Madrid se ha quedado sin palabras al descubrir que los supermercados españoles ya exhiben roscones de Reyes y turrones a finales de octubre. Su vídeo en TikTok, grabado en un supermercado DIA de la capital, acumula miles de visualizaciones y ha desatado un intenso debate entre usuarios españoles y extranjeros.