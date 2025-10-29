Una estadounidense en Madrid se sorprende al ver roscones en octubre: "Es triste que ya ni siquiera se celebre Halloween"

La Navidad se adelanta, y las redes sociales no han tardado en reaccionar. Una turista estadounidense residente en Madrid se ha quedado sin palabras al descubrir que los supermercados españoles ya exhiben roscones de Reyes y turrones a finales de octubre. Su vídeo en TikTok, grabado en un supermercado DIA de la capital, acumula miles de visualizaciones y ha desatado un intenso debate entre usuarios españoles y extranjeros.
En las imágenes, la joven recorre los pasillos llenos de decoraciones y dulces típicos de las fiestas navideñas, mientras comenta, entre humor e incredulidad: “Por favor, dime por qué ya hay decoraciones de Navidad. Ni siquiera es noviembre y ya hay roscón”.
La creadora de contenido explica que grabó el vídeo después de encontrar varias estanterías repletas de productos navideños, pese a que Halloween aún no ha llegado. “Es triste que ya ni siquiera se celebre Halloween”, lamenta, reflejando una sensación compartida por muchos consumidores que sienten que el espíritu navideño se adelanta cada año un poco más.
Durante la grabación, la joven también compara la situación con la de Estados Unidos, su país de origen: “Pensé que en Estados Unidos éramos malos porque apenas acaba el verano y ya aparecen los adornos de Año Nuevo, pero aquí es peor”.
Sus palabras han generado miles de comentarios, muchos de ellos señalando que los supermercados y grandes superficies cada vez inician antes la campaña navideña, adelantando los productos típicos de diciembre incluso antes de noviembre. Algunos usuarios defienden este fenómeno como parte del “espíritu festivo español”, mientras otros coinciden con la tiktoker en que las celebraciones tradicionales, como Halloween o el Día de Todos los Santos, pierden protagonismo frente al consumo anticipado.
Este debate, que se repite año tras año, refleja una tendencia cada vez más visible: la fusión entre las temporadas comerciales y el adelanto de las campañas festivas, impulsadas por la competencia entre marcas y el interés por captar al consumidor antes que nadie.
Así, mientras los escaparates comienzan a llenarse de luces, polvorones y roscones en pleno octubre, muchos se preguntan si la magia de la Navidad empieza antes… o si simplemente ya no hay pausa entre una festividad y otra.