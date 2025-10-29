Secciones
El sendero costero más bonito de A Coruña: un paseo entre playas, miradores y calma atlántica

Entre pasarelas de madera, vistas a la ría de Arousa y playas de ensueño, el Sendero de O Touro – A Ameixida, en Ribeira, se consolida como uno de los rincones más encantadores de Galicia.

El sendero costero más bonito de A Coruña: un paseo entre playas, miradores y calma atlántica
Hace 5 Hs

Caminar junto al mar mientras el aire huele a sal y el rumor de las olas marca el paso es una de las experiencias más reconfortantes del otoño gallego. En Ribeira, A Coruña, existe un lugar perfecto para hacerlo: el Sendero de O Touro – A Ameixida, una ruta costera que conecta tres playas -O Touro, Area Secada y A Ameixida- a través de pasarelas de madera y miradores con vistas inmejorables a la ría de Arousa.

El recorrido, de 1,5 kilómetros (3 km ida y vuelta), es sencillo, accesible y apto para todos los públicos, incluso para personas con movilidad reducida. A lo largo del camino, el visitante se encuentra con un paisaje en el que los pinos, los cactus y el Atlántico se mezclan en perfecta armonía, ofreciendo una postal cambiante a cada paso.

El sendero parte del muelle de O Touro, donde antaño funcionaba una fábrica de pescado, y avanza hasta Area Secada, una playa de aguas transparentes que conserva vestigios de las antiguas instalaciones de salazón. Desde ahí, las pasarelas bordean la costa, mientras en el horizonte se dibujan las tradicionales dornas, pequeñas embarcaciones de madera que simbolizan la cultura marinera gallega.

El paseo culmina en la playa de A Ameixida, aunque muchos caminantes optan por prolongar la ruta hasta Castiñeiras o enlazar con el Camiño do Barbanza. En total, el recorrido puede completarse en alrededor de una hora, e incluye zonas de descanso, bancos frente al mar y baños autolimpiables -como los del parque das Abesadas-. Además, el parque Pedra Pateira, punto de inicio del sendero, cuenta con aparcamiento y acceso directo a la costa.

Naturaleza, historia y miradores frente al Atlántico

El Sendero de O Touro – A Ameixida no solo regala paisajes; también permite asomarse a la historia y la vida marinera de Ribeira. Desde sus miradores, se divisan las islas de Sálvora, Vionta y Noro, tres joyas naturales que completan la estampa atlántica. En días despejados, la luz inunda el horizonte, y al atardecer, el sol tiñe de dorado la madera del paseo, creando un ambiente de pura serenidad.

Este recorrido forma parte de un proyecto municipal que busca conectar toda la franja litoral de Ribeira mediante sendas verdes y sostenibles. En él se incluye también el Sendero Azul de Coroso–Río Azor, con más de cuatro kilómetros de extensión, pensado para quienes desean recorrer toda la costa ribeirense sin perder de vista el mar.

El plan, financiado con más de 800.000 euros, pretende integrar el entorno urbano con el natural sin alterar su equilibrio. Y lo consigue: pocos lugares transmiten tanta calma como este paseo junto al Atlántico, donde el tiempo parece detenerse.

Ribeira ofrece, además, otros enclaves imprescindibles como el Parque Natural de las Dunas de Corrubedo, el Dolmen de Axeitos o el Mirador Pedra da Rá, perfectos para completar una escapada de fin de semana. Pero entre todos ellos, el sendero de O Touro – A Ameixida destaca como una joya costera que resume el espíritu gallego: mar, naturaleza, historia y paz.

