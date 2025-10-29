El sendero costero más bonito de A Coruña: un paseo entre playas, miradores y calma atlántica

Caminar junto al mar mientras el aire huele a sal y el rumor de las olas marca el paso es una de las experiencias más reconfortantes del otoño gallego. En Ribeira, A Coruña, existe un lugar perfecto para hacerlo: el Sendero de O Touro – A Ameixida, una ruta costera que conecta tres playas -O Touro, Area Secada y A Ameixida- a través de pasarelas de madera y miradores con vistas inmejorables a la ría de Arousa.