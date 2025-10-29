Crisis en la educación madrileña: faltan profesores, conserjes, limpiadores y administrativos en los institutos públicos

La crisis de personal en los institutos públicos de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha alcanzado niveles críticos.
Según la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad), existen al menos 600 vacantes sin cubrir entre administrativos, conserjes, personal de limpieza y de mantenimiento.
“La situación es insostenible. El personal de administración y servicios es fundamental para que los centros funcionen”, denunció la asociación en un comunicado.
Adimad advierte que ninguno de los más de 300 institutos públicos de Madrid tiene su plantilla completa, y que algunos centros carecen simultáneamente de secretaría, conserje y servicio de limpieza, lo que “imposibilita el normal funcionamiento de los centros educativos”.
Sobrecarga laboral y bajas en cadena
Las consecuencias son directas. La falta de personal está provocando una sobrecarga de trabajo para quienes siguen en activo, lo que a su vez está generando más bajas médicas y un deterioro progresivo del servicio educativo.
“Estas ausencias obligan tanto al personal que acude a trabajar como a los equipos directivos a asumir más tareas, lo que deriva en nuevas bajas laborales, agravando el problema”, explican desde Adimad.
La raíz de esta situación, señalan, está en los procesos de estabilización y traslados realizados el curso pasado, que “acumularon miles de incidencias y retrasos”. A esto se suma la lentitud de los procedimientos de sustitución, que dependen del Departamento de Función Pública, adscrito a la Consejería de Hacienda.
Riesgo para la educación y la higiene en los centros
Adimad advierte que el problema no solo afecta a la calidad educativa, sino también a la salud y seguridad de la comunidad escolar.
“No solo la calidad del servicio educativo público está en riesgo, sino también las condiciones mínimas de higiene y limpieza que garantizan la salud de la comunidad educativa”, señala la asociación.
Desde la Consejería de Educación, un portavoz respondió que “las consejerías de Educación y Hacienda ponen todos los medios para cubrir las vacantes o bajas sobrevenidas lo antes posible”. Sin embargo, los directores insisten en que las soluciones llegan tarde y son insuficientes.
Adimad exige medidas inmediatas al Gobierno regional
Ante la falta de respuesta efectiva, la asociación de directores exige agilizar y automatizar los procedimientos de sustitución, reforzar el personal encargado de la gestión y trasladar la competencia directa del personal administrativo y de servicios (PAS) a la Consejería de Educación.
“Exigimos que se actúe de inmediato ante una situación insostenible”, reclamó Adimad, que no descarta emprender acciones legales si el Gobierno regional no toma medidas urgentes.