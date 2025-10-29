Una compañía española lanza 257 ofertas de empleo con sueldos de hasta 1.750 euros y opción de teletrabajo

La compañía aseguradora Mapfre, una de las más importantes del sector en España, ha abierto una bolsa de empleo con 257 vacantes para diferentes perfiles profesionales. La empresa busca reforzar su plantilla antes de diciembre con puestos de comercial, ingenieros, asesores patrimoniales y expertos financieros.
Las oportunidades están disponibles tanto para perfiles sénior, con experiencia, como para junior, que buscan su primer empleo o un cambio de carrera.
Según detalla Mapfre, algunas de las ofertas incluyen teletrabajo, jornada completa y flexibilidad horaria, una combinación que está atrayendo a cientos de candidatos en su portal laboral.
Sueldos de hasta 1.750 euros y formación gratuita
De acuerdo con el portal Glassdoor, el salario medio en Mapfre ronda los 1.750 euros mensuales, con posibilidad de obtener pluses por objetivos y mejoras según el puesto.
La compañía también se encarga de formar a los nuevos empleados sin coste, con programas diseñados para completar o actualizar la formación previa del candidato.
Para algunos puestos basta con contar con la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mientras que en otros se requiere formación universitaria o títulos específicos, como certificaciones financieras MIFID II o experiencia en gestión patrimonial.
No piden experiencia y hay opciones para autónomos
Una de las principales ventajas de esta convocatoria es que no se exige experiencia previa para muchos de los puestos. Además, existen oportunidades tanto para trabajadores asalariados con contrato indefinido como para autónomos que operen bajo el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o mediante contrato mercantil de agente de seguros exclusivo.
“Buscamos personas con actitud y ganas de aprender. La formación corre por nuestra cuenta”, explican desde la compañía.
Ejemplos de vacantes activas en Mapfre
Entre las vacantes más destacadas disponibles en la web de Mapfre se encuentran:
Ingeniero Back End JAVA en Majadahonda, con certificaciones valorables en Solutions Architect y Developer Associate.
Asesor financiero especialista en gestión patrimonial en Bilbao, con certificación MIFID II, titulación superior y contrato indefinido.
Ejecutivo comercial en Zaragoza Vida, con grado en ADE, Economía o Derecho y nivel medio de inglés.
Especialista financiero y asegurador Red Agencial 2025 en Oviedo y Santander: solo piden la ESO y no requieren experiencia.
Ejecutivo de Vida e Inversión en Barcelona, con inglés B2 y grado universitario.
Responsable de desarrollo de soluciones TI Black Neurona Verti en Madrid, con experiencia en liderazgo de equipos.
Emprende con Mapfre, vacante para autónomos en Vic y Osona, sin necesidad de experiencia previa.
También hay ofertas publicadas en InfoJobs, donde se buscan especialistas financieros y aseguradores para oficinas de Madrid bajo modalidad de autónomo.
Cómo enviar el currículum a Mapfre
Para postularse a una de las vacantes, los interesados deben acceder al portal de empleo de Mapfre
y seleccionar “España” en el apartado de ubicación.
Luego hay que elegir la oferta deseada, revisar los requisitos y pulsar en “Enviar candidatura ahora”.
Si es la primera vez que se accede al portal, será necesario crear una cuenta de usuario antes de registrar la solicitud.
Empleo estable y oportunidades de crecimiento
Mapfre ofrece posibilidades de desarrollo profesional, estabilidad laboral y formación continua, además de la opción de teletrabajo en muchos de sus puestos.
Con esta nueva convocatoria, la aseguradora busca fortalecer su red comercial y técnica en toda España, de cara al nuevo año, con empleos accesibles tanto para recién graduados como para profesionales experimentados.