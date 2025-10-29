Una compañía española lanza 257 ofertas de empleo con sueldos de hasta 1.750 euros y opción de teletrabajo

Una de las principales ventajas de esta convocatoria es que no se exige experiencia previa para muchos de los puestos. Además, existen oportunidades tanto para trabajadores asalariados con contrato indefinido como para autónomos que operen bajo el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o mediante contrato mercantil de agente de seguros exclusivo.