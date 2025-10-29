Secciones
José, el frutero madrileño que se volvió viral: “Trabajo 25 horas al día y soy feliz”

Su entusiasmo ha generado miles de comentarios en TikTok, donde muchos usuarios han destacado su actitud positiva frente a la rutina laboral y su sentido del humor.

Hace 4 Hs

El empleado de una frutería en Madrid se ha hecho viral tras declarar que prefiere ser asalariado y vivir tranquilo antes que montar su propio negocio. Su filosofía del trabajo, sencilla y optimista, ha conquistado a miles de usuarios en TikTok.

Un frutero con las ideas claras

En tiempos en los que abundan los vídeos sobre emprendimiento, liderazgo o consejos para “dejar tu trabajo y montártelo por tu cuenta”, el tiktoker Pepe Martín (@pepemartingar) decidió mostrar la otra cara: la de quienes trabajan por cuenta ajena y lo hacen con orgullo.

Su última entrevista, grabada en la frutería El abuelo Pedro, en Madrid, tiene como protagonista a José, un empleado que reivindica el valor del trabajo cotidiano y la importancia de hacerlo “con amor”.

“Yo soy José y me dedico a esto, al arte de la frutería”, dice al inicio del vídeo, con una sonrisa contagiosa. Explica que llegó al oficio tras pasar por un empleo que no le hacía feliz: “Elegí este trabajo porque tenía uno malo. Vi la oportunidad y me lancé. Me gusta mi trabajo”.

“Aquí no hay nada malo. Está todo fenomenal”

José asegura que lo que más disfruta de su día a día es el trato con las personas. Y cuando el entrevistador le pregunta qué es lo peor de su trabajo, responde entre risas: “Aquí no hay nada malo. Está todo fenomenal en este trabajo”.

“Prefiero ser empleado y estar tranquilo”

Consultado sobre si alguna vez ha pensado en montar su propia empresa, José no duda: “Pensarlo, todo el mundo lo piensa, pero la situación está muy complicada. Así que mientras tanto nos quedamos aquí tranquilos, siendo empleados y atendiendo a la gente con amor”.

Su respuesta más comentada llega cuando explica qué es lo mejor de trabajar para otros:

“Tú no tienes que preocuparte ni por alquiler, ni por nada de autónomo, ni por luz, ni por agua. Por nada”.

En un contexto en el que muchos autónomos enfrentan cuotas elevadas y creciente burocracia, la reflexión del frutero ha despertado empatía y debate en redes sociales.

Entre 1.500 y 2.000 euros al mes

Al hablar de su sueldo, José prefiere mantener cierta discreción: “Eso es una pregunta trampa”, dice con humor. Finalmente, ofrece una pista:

“Ponle para despistar entre 1.500 y 2.000 euros”.

Y añade: “Trabajo todas las horas que haya que trabajar. Si tengo que trabajar 25 horas al día, las trabajo. Porque me gusta mi trabajo y está bien remunerado”.

“Con amor, todo se puede”

El cierre de la entrevista se ha convertido en el momento más compartido del vídeo. Ante la pregunta de qué consejo daría a alguien que empieza, José resume su filosofía en una sola frase:

“Que lo que esté haciendo, lo que quiera hacer, que lo haga con amor. Que con amor todo se puede.”

En una época en la que muchos asocian éxito con independencia o visibilidad, este frutero madrileño recuerda que también hay orgullo, dignidad y felicidad en el trabajo asalariado, cuando se hace con pasión y respeto por el oficio.

