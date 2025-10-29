Secciones
¿Cuál es el principal problema en las aulas de España?

Los profesores no dudan en señalar los orígenes de los conflictos.

Hace 2 Hs

La ansiedad escolar se ha convertido en el principal reto de la educación en España. Según el informe “El estado de la salud mental en el aula 2025”, elaborado por la Fundación MAPFRE y Siena Educación, 9 de cada 10 docentes identifican la ansiedad como el problema más frecuente entre sus alumnos.

El estudio alerta de que los problemas familiares, la presión de las redes sociales y el estrés académico son los factores que más deterioran el bienestar emocional de los estudiantes en los centros educativos españoles.

Ansiedad, el gran desafío de las aulas en 2025

El informe, basado en 850 encuestas a profesores y 16 grupos de discusión, revela que el 90 % del profesorado considera la ansiedad el principal trastorno emocional que afecta al alumnado. Le siguen de cerca la inseguridad y la baja autoestima, vinculadas al uso intensivo de las redes sociales.

60,6 % de los docentes señala los conflictos familiares como la causa más determinante.

57,1 % menciona la influencia de las redes sociales como el principal factor de riesgo.

El 97,9 % de los encuestados coincide en que las redes sociales tienen un impacto negativo en el bienestar emocional de los estudiantes, debido a los estándares de belleza irreales (33,2%) y al contenido violento (27,3%).

Cómo influye el entorno familiar

El contexto familiar se consolida como un elemento decisivo. Los estilos parentales extremos —ya sean demasiado permisivos o autoritarios— son citados por el 85,9 % de los profesores como un detonante de la ansiedad infantil y juvenil.

Otros factores como la separación o divorcio reciente de los padres (76,6%) también generan malestar emocional.

Además, más de la mitad del profesorado (53,2 %) considera que las familias no identifican ni atienden adecuadamente los problemas emocionales de sus hijos.

“Los niños son un espejo de lo que ven en sus hogares”, recordó el psicólogo Javier Urra, durante la presentación del estudio. “Es esencial una relación fluida entre padres e hijos y una educación emocional constante tanto en casa como en el aula”.

El desgaste emocional del profesorado

La salud mental de los propios docentes también preocupa:

El 49,3 % valora su salud mental como “buena”.

El 31,2 % admite sufrir estrés.

El 24,5 % reconoce una falta de motivación.

El 21,1 % siente irritabilidad o agotamiento emocional.

Según el informe, la sobrecarga laboral, la burocracia y la falta de recursos son las principales causas de este desgaste, que impacta directamente en su capacidad para detectar las necesidades de los estudiantes.

Falta de formación y recursos en los centros

El 79,8 % de los docentes denuncia la falta de tiempo como el mayor obstáculo para abordar los problemas emocionales en el aula, mientras que el 60,3 % señala la escasa formación en salud mental.

Entre las demandas prioritarias destacan:

Más formación en salud emocional (26,8 %).

Incorporación de psicólogos escolares (16,8 %).

Mayor implicación familiar (9,1 %).

Mejor coordinación con servicios externos (8,5 %).

“Es fundamental introducir herramientas que promuevan la detección precoz y protocolos unificados”, afirmó Antonio Guzmán, director del área de Promoción de la Salud de Fundación MAPFRE.

Protocolos y actividades para mejorar la salud mental escolar

El 94,7 % de los profesores considera “muy importante” establecer protocolos de salud mental en los centros educativos, y un 76 % cree necesario promover un uso más crítico de las redes sociales.

En cuanto a las actividades más eficaces para reducir la ansiedad, el deporte (63,3 %) destaca por encima del arte, la música o el voluntariado.

“Los centros son el segundo hogar de los estudiantes”, señaló José María de Moya, director general de Siena Educación. “Debemos reforzar la educación emocional y actuar de inmediato ante el aumento de los problemas de salud mental”.

