Codelco lanzó 28 vacantes laborales en Chile: el detalle que no puede faltar en tu curriculum

La empresa estatal Codelco ha anunciado la apertura de 28 vacantes laborales en diversas regiones de Chile, en lo que representa una nueva oportunidad de empleo en el sector minero-industrial. Las posiciones, que abarcan tanto funciones operativas como perfiles técnicos y profesionales, están disponibles para quienes cumplan con los requisitos especificados y deseen postular a través de sus canales oficiales.
Según la plataforma corporativa de Codelco, el proceso de postulación es íntegramente online: los interesados deben ingresar al portal “Trabaja en Codelco”, revisar la oferta, registrarse o iniciar sesión, completar su perfil de postulante y finalmente hacer clic en el botón "Postular". Podrás enviar la solicitud en ese momento o iniciar la candidatura con tu perfil de LinkedIn.
Codelco lanzó 28 vacantes laborales en Chile: ¿cómo ser tu curriculum para postularte?
El currículum debe contener la información que acredite el cumplimiento de los requisitos solicitados y no debe exceder las cuatro páginas. Es clave que verifiques el plazo de postulación de cada vacante, ya que son específicas para cada cargo y región.
Los puestos de trabajo que ofrece Codelco:
Entre los cargos destacados se encuentran:
- Operador/a Mina Rajo en la Región de Valparaíso.
- Instructor/a de Equipos Mina en Atacama.
- Supervisor/a de Estrategia y Control de Gestión en Antofagasta.
- Ingeniero/a en Mantenimiento de Equipos Eléctricos en Antofagasta.
- Enfermera Jefe para la Gerencia Hospital del Cobre en Antofagasta.
- Ingeniero/a de Planificación Largo Plazo en Antofagasta.
- Jefe/a de Mantenimiento Mina en O’Higgins.
- Convocatoria para mantenedores de planta eléctrica-electrónica-mecánica en Valparaíso (plazo fijo).