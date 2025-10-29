Secciones
Codelco lanzó 28 vacantes laborales en Chile: el detalle que no puede faltar en tu curriculum

¿Estás sin trabajo o te quieres cambiar? La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) busca incorporar nuevos trabajadores en diversas regiones de Chile.

Hace 1 Hs

La empresa estatal Codelco ha anunciado la apertura de 28 vacantes laborales en diversas regiones de Chile, en lo que representa una nueva oportunidad de empleo en el sector minero-industrial. Las posiciones, que abarcan tanto funciones operativas como perfiles técnicos y profesionales, están disponibles para quienes cumplan con los requisitos especificados y deseen postular a través de sus canales oficiales.

Según la plataforma corporativa de Codelco, el proceso de postulación es íntegramente online: los interesados deben ingresar al portal “Trabaja en Codelco”, revisar la oferta, registrarse o iniciar sesión, completar su perfil de postulante y finalmente hacer clic en el botón "Postular".  Podrás enviar la solicitud en ese momento o iniciar la candidatura con tu perfil de LinkedIn.

Codelco lanzó 28 vacantes laborales en Chile: ¿cómo ser tu curriculum para postularte?

El currículum debe contener la información que acredite el cumplimiento de los requisitos solicitados y no debe exceder las cuatro páginas. Es clave que verifiques el plazo de postulación de cada vacante, ya que son específicas para cada cargo y región.

Los puestos de trabajo que ofrece Codelco:

Entre los cargos destacados se encuentran:

- Operador/a Mina Rajo en la Región de Valparaíso.

- Instructor/a de Equipos Mina en Atacama.

- Supervisor/a de Estrategia y Control de Gestión en Antofagasta.

- Ingeniero/a en Mantenimiento de Equipos Eléctricos en Antofagasta.

- Enfermera Jefe para la Gerencia Hospital del Cobre en Antofagasta.

- Ingeniero/a de Planificación Largo Plazo en Antofagasta.

- Jefe/a de Mantenimiento Mina en O’Higgins.

- Convocatoria para mantenedores de planta eléctrica-electrónica-mecánica en Valparaíso (plazo fijo).

