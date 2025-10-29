Codelco lanzó 28 vacantes laborales en Chile: el detalle que no puede faltar en tu curriculum

La empresa estatal Codelco ha anunciado la apertura de 28 vacantes laborales en diversas regiones de Chile, en lo que representa una nueva oportunidad de empleo en el sector minero-industrial. Las posiciones, que abarcan tanto funciones operativas como perfiles técnicos y profesionales, están disponibles para quienes cumplan con los requisitos especificados y deseen postular a través de sus canales oficiales.