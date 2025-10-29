Sorpresa en ‘Supervivientes All Stars’, el reality que atrapa a los españoles

El reality español ‘Supervivientes All Stars’ vivió este martes una de sus galas más intensas y emotivas de la edición. A tan solo dos días de la gran final, el programa de Telecinco despidió a Adara Molinero, quien se quedó a las puertas de la última gala tras ser derrotada por Rubén Torres en la votación del público.
De este modo, el bombero se convierte en el cuarto finalista, acompañando a Tony Spina, Jessica Bueno y Miri Pérez-Cabrero en la recta final del concurso más extremo de la televisión española.
Una expulsión inesperada: Adara se despide emocionada
El duelo entre Adara y Torres mantuvo en vilo a los espectadores durante toda la noche. Muchos daban por hecho que la exazafata lograría llegar a la final gracias a su enorme apoyo en redes sociales y su trayectoria en realities, desde Gran Hermano hasta Supervivientes 2019.
Sin embargo, el público decidió lo contrario, y Adara se convirtió en la última expulsada antes de la gran gala del jueves.
“Muchísimas gracias al programa por la oportunidad. Todos necesitamos una segunda oportunidad en la vida, y esta era la mía. Me voy feliz y muy orgullosa de no haber abandonado”, expresó Adara entre lágrimas desde la palapa.
Jorge Javier, emocionado: “Te quiero en todos los realities”
El presentador Jorge Javier Vázquez quiso despedirla con unas palabras que emocionaron al plató y a los espectadores:
“Yo debuté en 2014 en Gran Hermano, y como presentador te digo que te quiero en todos los realities que presente, porque un buen presentador no se puede olvidar de los clásicos”, le dijo con afecto.
Un reconocimiento que deja claro que Adara Molinero sigue siendo una de las grandes figuras del universo reality en España.
Así queda la final de ‘Supervivientes All Stars’
Con la salida de Adara, el programa ya tiene a sus cuatro finalistas confirmados:
Tony Spina
Jessica Bueno
Miri Pérez-Cabrero
Rubén Torres
La gran final se celebrará este jueves en Telecinco, donde se conocerá al ganador de la edición All Stars, una temporada que ha reunido a algunos de los concursantes más recordados de la historia del formato.