Secciones
Mundo

Sorpresa en ‘Supervivientes All Stars’, el reality que atrapa a los españoles

Vivió este martes una de sus galas más intensas y emotivas de la edición.

Laura Madrueño y Adara, en 'Supervivientes All Stars' Laura Madrueño y Adara, en 'Supervivientes All Stars' .TELECINCO
Hace 5 Hs

El reality español ‘Supervivientes All Stars’ vivió este martes una de sus galas más intensas y emotivas de la edición. A tan solo dos días de la gran final, el programa de Telecinco despidió a Adara Molinero, quien se quedó a las puertas de la última gala tras ser derrotada por Rubén Torres en la votación del público.

De este modo, el bombero se convierte en el cuarto finalista, acompañando a Tony Spina, Jessica Bueno y Miri Pérez-Cabrero en la recta final del concurso más extremo de la televisión española.

Una expulsión inesperada: Adara se despide emocionada

El duelo entre Adara y Torres mantuvo en vilo a los espectadores durante toda la noche. Muchos daban por hecho que la exazafata lograría llegar a la final gracias a su enorme apoyo en redes sociales y su trayectoria en realities, desde Gran Hermano hasta Supervivientes 2019.

Sin embargo, el público decidió lo contrario, y Adara se convirtió en la última expulsada antes de la gran gala del jueves.

“Muchísimas gracias al programa por la oportunidad. Todos necesitamos una segunda oportunidad en la vida, y esta era la mía. Me voy feliz y muy orgullosa de no haber abandonado”, expresó Adara entre lágrimas desde la palapa.

Jorge Javier, emocionado: “Te quiero en todos los realities”

El presentador Jorge Javier Vázquez quiso despedirla con unas palabras que emocionaron al plató y a los espectadores:

“Yo debuté en 2014 en Gran Hermano, y como presentador te digo que te quiero en todos los realities que presente, porque un buen presentador no se puede olvidar de los clásicos”, le dijo con afecto.

Un reconocimiento que deja claro que Adara Molinero sigue siendo una de las grandes figuras del universo reality en España.

Así queda la final de ‘Supervivientes All Stars’

Con la salida de Adara, el programa ya tiene a sus cuatro finalistas confirmados:

Tony Spina

Jessica Bueno

Miri Pérez-Cabrero

Rubén Torres

La gran final se celebrará este jueves en Telecinco, donde se conocerá al ganador de la edición All Stars, una temporada que ha reunido a algunos de los concursantes más recordados de la historia del formato.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La emotiva conversación de Jessica Bueno con sus hijos y su madre desdeSupervivientes All Stars

La emotiva conversación de Jessica Bueno con sus hijos y su madre desdeSupervivientes All Stars

Un bosque milenario oculto entre la niebla: el Parque Nacional de Garajonay, el tesoro natural de La Gomera reconocido por la Unesco

Un bosque milenario oculto entre la niebla: el Parque Nacional de Garajonay, el tesoro natural de La Gomera reconocido por la Unesco

España permitirá conducir desde los 17 años: todo lo que debes saber sobre el nuevo carnet europeo

España permitirá conducir desde los 17 años: todo lo que debes saber sobre el nuevo carnet europeo

Un vecino de Salamanca se encuentra 500 euros en un cajero y los devuelve: su gesto ejemplar da la vuelta a España

Un vecino de Salamanca se encuentra 500 euros en un cajero y los devuelve: su gesto ejemplar da la vuelta a España

Se buscan vecinos para la España vaciada: alquiler barato, ayudas para comprar vivienda y opción de teletrabajo

Se buscan vecinos para la España vaciada: alquiler barato, ayudas para comprar vivienda y opción de teletrabajo

Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
3

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
4

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
5

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador
6

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

Más Noticias
Río de Janeiro: conmoción en Brasil por los cuerpos expuestos en la vía pública

Río de Janeiro: conmoción en Brasil por los cuerpos expuestos en la vía pública

Quién fue el gran amor de Héctor Tito Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el gran amor de Héctor "Tito" Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Estaba muy reconciliado con la idea: Emilia contó cómo fueron los últimos días de su padre Tito Noguera

"Estaba muy reconciliado con la idea": Emilia contó cómo fueron los últimos días de su padre "Tito" Noguera

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

Más ataques en el Pacífico: Estados Unidos mata a 14 presuntos narcotraficantes

Más ataques en el Pacífico: Estados Unidos mata a 14 presuntos narcotraficantes

Comentarios