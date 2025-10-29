Quién fue el gran amor de Héctor "Tito" Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

El actor chilenoHéctor “Tito” Noguera, de reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión, falleció este martes 28 de octubre a los 88 años tras luchar contra un agresivo cáncer que se volvió terminal hace pocos meses. En medio del duelo nacional que su partida generó, cobra relevancia su vínculo de más de cuatro décadas con Claudia Berger, su viuda y compañera de vida desde 1980.
La historia de amor entre Noguera y Berger se construyó sobre la pasión compartida por las artes, en una pareja que sorteó altas y bajas junto al actor en los últimos años de su vida. Su sólida relación, que incluyó la formación de una familia y el acompañamiento en la carrera artística de él, se transforma ahora en un legado sentimental que complementa la huella profesional que Noguera deja en la cultura chilena.
Claudia Berger, el gran amor de Héctor "Tito" Noguera
Claudia Berger es una productora de televisión chilena que dedicó su vida a la docencia universitaria y también ha estado ligada al mundo artístico y cultural. Su relación con Héctor Noguera comenzó en 1980 y junto tuvieron cuatro hijos: Claudia Noguera (fallecida a los pocos minutos de nacer), Diego Noguera, Emilia Noguera y Damián Noguera.
Juntos enfrentaron un complicado momento en 1982, cuando sufrieron la muerte de su primera hija en común, a las pocas horas de nacida producto de una grave malformación. Pese a la mediática vida del actor, su esposa se mantuvo al margen de la exposición pública y el actor habló muy pocas veces sobre su relación.
"El momento más doloroso fue cuando volvimos a la casa, porque teníamos todo listo para recibirla. Su pieza, su cunita, la ropita, todas esas cosas que usan las guagüitas, el cascabel para que ella juegue… todo eso se convierte en algo inútil, sin sentido", contó en el programa De Tú a Tú.
Durante su aparición por el programa "Buenas noches a todos", el actor se refirió a su matrimonio y la relación con su esposa: "Bueno, imagínate, tantos años, es parte de mi vida, es parte fundamental de mi vida.Y somos una pareja y eso es fundamental. Es difícil de explicar".
"Vemos hartas series juntos. Compartimos lecturas, compartimos series. Últimamente vimos una película que nos gustó mucho que se llama 'Drive My Car', una película japonesa", reconoció en aquella ocasión.