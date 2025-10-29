Quién fue el gran amor de Héctor "Tito" Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

La historia de amor entre Noguera y Berger se construyó sobre la pasión compartida por las artes, en una pareja que sorteó altas y bajas junto al actor en los últimos años de su vida. Su sólida relación, que incluyó la formación de una familia y el acompañamiento en la carrera artística de él, se transforma ahora en un legado sentimental que complementa la huella profesional que Noguera deja en la cultura chilena.