"Estaba muy reconciliado con la idea": Emilia contó cómo fueron los últimos días de su padre "Tito" Noguera

La reconocida actriz contó cómo fueron los últimos días de su papá, quien falleció a los 88 años a causa de un cáncer.

Emilia Noguera habló sobre la muerte de su padre, Tito Noguera Emilia Noguera habló sobre la muerte de su padre, "Tito" Noguera Biobío
Hace 5 Min

Luego de la muerte, a los 88 años, del legendario actor chileno Héctor “Tito” Noguera, su hija Emilia Noguera se refirió a los días previos a su partida, provocada por un cáncer. Durante una entrevista con Buenos días a todos, la actriz comentó que su padre había aceptado, en cierta medida, la proximidad de su muerte debido a la gravedad de su enfermedad.

El presidente Boric decretó duelo oficial tras la muerte de Héctor Noguera: "Un gigante de Chile"

“Compartimos harto de oficio, eso fue una fortuna. Hay muchas familias que comparten oficio, ellos saben que es bonito y valioso”, recordó Emilia al hablar del vínculo profesional que la unió a su padre.

Emilia Noguera contó cómo fueron los últimos días de su padre "Tito" Noguera

La actriz ahondó en los últimos días de su padre: “Él disfrutaba mucho de la gente, de la gente joven también, de la mayor también, disfrutaba mucho de sus compañeros de trabajo de audiovisual, entonces ellos y ellas vinieron a saludarlo, a estar con él, a conversar, a sacarlo al jardín, a leer, cantar, a festejar“.

Respecto a cómo “Tito” Noguera afrontó lo que se acercaba, su Emilia reveló: “Estaba muy tranquilo él, estaba muy reconciliado con la idea, estaba muy tranquilo, sobre todo”.

Cabe mencionar que el actor protagonizó numerosas producciones del canal durante su época dorada. Recordados son sus personajes de Federico Valdivieso en "Sucupira"y de Melquíades en "Romané", además de Mr. William Clarck en "Pampa Ilusión".

¿Qué ocurrirá con el papel de Héctor Noguera en "Aguas de Oro"?

En la serie interpreta a un hombre llamado Ernesto Ruiz-Tagle, quien junto a su familia vuelve a recuperar sus tierras en el pueblo de El Álamo, situación que lo pone en conflicto con las autoridades del lugar. No obstante, el rodaje se desarrolló justo en el periodo en que la salud de Noguera decayó, por lo que la producción debió tomar medidas alternativas, para no alterar en demasía la historia.

Según confirmó BioBioChile, dentro de la historia de ficción de la teleserie se realizó una transición, en donde el personaje fue separado de su familia para irse a vivir a Santiago, junto a otras personas. De esta forma, realizó algunos videos en donde hablaba a su familia, los cuales deberían aparecer en escena en el corto plazo. Aquellos registros fueron realizados desde su domicilio particular. Este confirmó, además, que el actor había dejado el rodaje hace poco más de dos meses.

