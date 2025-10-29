"Estaba muy reconciliado con la idea": Emilia contó cómo fueron los últimos días de su padre "Tito" Noguera

Según confirmó BioBioChile, dentro de la historia de ficción de la teleserie se realizó una transición, en donde el personaje fue separado de su familia para irse a vivir a Santiago, junto a otras personas. De esta forma, realizó algunos videos en donde hablaba a su familia, los cuales deberían aparecer en escena en el corto plazo. Aquellos registros fueron realizados desde su domicilio particular. Este confirmó, además, que el actor había dejado el rodaje hace poco más de dos meses.