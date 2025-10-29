Secciones
Cuánto cuesta un gramo de oro en España hoy, 29 de octubre de 2025

El precio del oro vuelve a bajar este miércoles.

El precio del oro en España este miércoles 29 de octubre de 2025 se sitúa en 109,66 euros por gramo de 24 quilates, según los datos actualizados del portal especializado Exchange-Rates. Esto supone una caída del 4,28 % respecto al valor de hace una semana, cuando el gramo se vendía a 114,56 euros.

En comparación con el miércoles anterior, el gramo de oro cuesta 4,90 euros menos, aunque sigue siendo uno de los metales más cotizados y demandados por los inversores.

Evolución del precio del oro en España

El precio del oro varía constantemente en función de los movimientos del mercado internacional, la inflación y la política monetaria de los principales bancos centrales. A pesar de la caída semanal, este miércoles el valor registra una ligera subida respecto al día anterior.

Estos son los precios del oro hoy, 29 de octubre de 2025:

Gramo de oro de 24 quilates: 109,66 euros

Subida de 0,78 € respecto a ayer.

Onza de oro de 24 quilates: 3.410,77 euros

Subida de 24,41 € en comparación con el martes.

Kilogramo de oro de 24 quilates: 109.659 euros

Incremento de 784,85 € respecto a la última jornada.

De este modo, aunque el oro baja respecto a la semana pasada, sube ligeramente frente al día anterior, confirmando la volatilidad típica del mercado.

Cómo ha evolucionado el oro en 2025

Durante 2025, el precio del oro ha mostrado una tendencia alcista, marcada por la incertidumbre económica global y la alta demanda por parte de bancos centrales e inversores.

En los primeros meses del año, el oro subió alrededor de un 23 %, alcanzando los 3.200 USD por onza (unos 3.000 euros). En septiembre, llegó a máximos históricos de más de 3.600 USD por onza, con una revalorización del 35,5 %.

Los analistas del World Gold Council prevén que, hacia el final del año, el oro mantendrá un comportamiento estable o ligeramente ascendente, aunque advierten que un fortalecimiento del dólar o un cambio en la política monetaria internacional podría frenar la subida.

¿Por qué sigue siendo tan buscado el oro?

El oro continúa siendo uno de los activos más seguros del mercado. En tiempos de inflación o inestabilidad financiera, muchos inversores lo eligen como refugio de valor para proteger su capital. Su capacidad para conservar poder adquisitivo a lo largo del tiempo lo mantiene como un termómetro de la economía global.

