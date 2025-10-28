El tiempo en Chile: se espera una semana marcada por las altas temperaturas, pero con lluvias para Halloween

Santiago vivirá una semana con altas temperaturas que rondarán los 30°C, según los pronósticos meteorológicos. No obstante, el panorama cambiará hacia el cierre de octubre, cuando se espera un descenso en los termómetros y la posibilidad de precipitaciones en la Región Metropolitana.
De acuerdo con el pronóstico, el viernes 31 de octubre la capital presentará una temperatura máxima de 22°C y cielos parcialmente nublados.
Sin embargo, durante la jornada festiva de Halloween no todo sería sol y calor. El informe indica que en la tarde podrían caer algunas gotas, específicamente entre las 15 y las 21, justo cuando los niños suelen salir a pedir dulces.
Además, el mismo centro meteorológico anticipa que este martes 28 de octubre podrían caer 0,2 milímetros de agua en Santiago, mientras que para el miércoles la cifra sería de 0,1 milímetros.
Pronóstico extendido para Santiago
El martes 28 de octubre se anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 27°C con una jornada soleada Para el miércoles 29 de octubre, la mínima será de 15°C y la máxima de 27°C, con nubosidad parcial.
El jueves 30 de octubre se espera una mínima de 15°C y una máxima de 29°C con cielo despejado El viernes 31 de octubre los termómetros marcarán una mínima de 12°C y una máxima de 22°C, con nubosidad parcial y probabilidad de precipitaciones en la tarde.
El sábado 1 de noviembre tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 26°C con cielo despejado. Finalmente, el domingo 2 de noviembre presentará una mínima de 13°C y una máxima de 27°C con condiciones soleadas