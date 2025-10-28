Secciones
Chile

Temblor en Chile: un movimiento de magnitud 3.0 golpeó a la región de La Araucanía esta mañana

El sismo tuvo su epicentro ubicado a 41 kilómetros al oeste de Angol, con una profundidad de 37 kilómetros.

Se registró un nuevo sismo en Chile. Se registró un nuevo sismo en Chile.
Hace 15 Min

Un sismo de magnitud 3.0 se percibió durante la mañana de este martes en la región de La Araucanía, específicamente a las 6.36.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo su epicentro ubicado “a 41 kilómetros al oeste de Angol”, con una profundidad de 37 kilómetros.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha informado sobre daños a personas, infraestructura ni afectación a servicios básicos producto del temblor.

¿Cómo prepararse para un sismo y qué hacer durante un temblor?

Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que la preparación es clave. Es esencial tener un plan de protección civil, participar en simulacros de evacuación y identificar las zonas seguras en tu hogar, escuela o trabajo. 

Además, asegúrate de tener una mochila de emergencia lista. Si un temblor comienza, mantén la calma y busca un refugio seguro, lejos de objetos que puedan caer. Evita a toda costa usar ascensores, quedarte en la caja de escaleras o bajo los marcos de las puertas.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
A los 88 años murió Héctor Noguera, leyenda del teatro y la televisión en Chile
1

A los 88 años murió Héctor Noguera, leyenda del teatro y la televisión en Chile

VIDEO. Amparo Noguera recordó los últimos días de su padre y aseguró: Se fue como él merecía
2

VIDEO. Amparo Noguera recordó los últimos días de su padre y aseguró: "Se fue como él merecía"

El presidente Boric decretó duelo oficial tras la muerte de Héctor Noguera: Un gigante de Chile
3

El presidente Boric decretó duelo oficial tras la muerte de Héctor Noguera: "Un gigante de Chile"

Cortes de luz: cuatro comunas de Santiago se verán afectadas este martes 28 de octubre
4

Cortes de luz: cuatro comunas de Santiago se verán afectadas este martes 28 de octubre

Temblor en Chile: un movimiento de magnitud 3.0 golpeó a la región de La Araucanía esta mañana
5

Temblor en Chile: un movimiento de magnitud 3.0 golpeó a la región de La Araucanía esta mañana

Más Noticias
A los 88 años murió Héctor Noguera, leyenda del teatro y la televisión en Chile

A los 88 años murió Héctor Noguera, leyenda del teatro y la televisión en Chile

VIDEO. Amparo Noguera recordó los últimos días de su padre y aseguró: Se fue como él merecía

VIDEO. Amparo Noguera recordó los últimos días de su padre y aseguró: "Se fue como él merecía"

El presidente Boric decretó duelo oficial tras la muerte de Héctor Noguera: Un gigante de Chile

El presidente Boric decretó duelo oficial tras la muerte de Héctor Noguera: "Un gigante de Chile"

Cortes de luz: cuatro comunas de Santiago se verán afectadas este martes 28 de octubre

Cortes de luz: cuatro comunas de Santiago se verán afectadas este martes 28 de octubre

Comentarios