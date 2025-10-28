El presidente Boric decretó duelo oficial tras la muerte de Héctor Noguera: "Un gigante de Chile"

A través de una publicación en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, el mandatario afirmó: "Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión".