El presidente Boric decretó duelo oficial tras la muerte de Héctor Noguera: "Un gigante de Chile"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó Duelo Oficial para este martes a raíz de la muerte de Héctor Noguera y destacó el legado que dejó el reconocido actor.
A través de una publicación en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, el mandatario afirmó: "Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión".
"Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián", añadió.
Por último, Boric dijo: "En honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial, hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional".
Ha partido HÃ©ctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va fÃsicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formÃ³, en las audiencias que conmoviÃ³, en las tablas que pisÃ³, en los chilenos y chilenas que durante tantos aÃ±os lo dejaron entrarâ¦ pic.twitter.com/tIXKUAsJmZ— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 28, 2025
Héctor Noguera, leyenda del teatro y la televisión en Chile
El mundo del espectáculo y la cultura chilena se encuentra de luto.Este martes se confirmó la muerte de Héctor Noguera, reconocido actor, director y maestro que marcó generaciones con su talento y su inconfundible presencia escénica.
Con más de seis décadas de trayectoria, Noguera se consolidó como un referente del teatro chileno y uno de los intérpretes más respetados de Latinoamérica. Su carrera abarcó desde clásicos como Hamlet y El rey Lear, hasta icónicas teleseries nacionales como Romané, Pampa Ilusión y El señor de la querencia.
En 2015 fue distinguido con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, reconocimiento que coronó una vida dedicada a la creación artística, la docencia y el compromiso con la cultura.