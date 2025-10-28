Kiko Rivera, dolido con Irene Rosales tras su confesión: “Dice que es la primera vez que está enamorada de verdad”

La separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales parecía haberse dado en buenos términos, pero una reciente confesión de la excolaboradora de televisión ha cambiado las cosas. En declaraciones recientes, Irene aseguró que con su nueva pareja, Guillermo, siente “por primera vez” que está realmente enamorada.
Una frase que, según fuentes cercanas al hijo de Isabel Pantoja, ha dolido profundamente a Kiko, quien no esperaba que su exmujer hiciera declaraciones tan personales sobre su vida sentimental.
“En privado confiesa que es la primera vez que siente que está enamorada de verdad, que lo suyo con Guillermo es tan fuerte que le ha hecho reconsiderar todas sus relaciones anteriores”, asegura el periodista Saúl Ortiz en El Español.
“Irene ya no se esconde”
Irene Rosales vive su nuevo amor sin tapujos. Publica fotos, concede entrevistas pagadas y habla abiertamente del vínculo con su pareja. Según contó, conoció a Guillermo “por casualidad” y subraya que “no tuvo nada que ver en la separación” de Kiko Rivera.
Ahora, la exmujer del DJ se muestra más libre y segura, incluso valorando acudir a un programa de televisión para hablar de todo, sin censura. Una actitud que, según el entorno del artista, contrasta con la Irene más reservada de los últimos años.
“Kiko está impactado con esta nueva Irene que ya no tiene líneas rojas”, aseguran fuentes del entorno familiar.
Kiko Rivera también habría rehecho su vida
Mientras Irene disfruta de su romance, Kiko Rivera no se queda atrás. Cercanos al músico aseguran que podría haber empezado a salir con una joven, “mucho más joven que él”, con quien habría tenido varios encuentros recientes.
Aunque aún es pronto para hablar de una nueva relación, todo apunta a que el DJ también busca pasar página y centrarse en su bienestar personal, así como en el de las dos hijas que tiene en común con Irene Rosales.