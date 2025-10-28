Secciones
España

Kiko Rivera, dolido con Irene Rosales tras su confesión: “Dice que es la primera vez que está enamorada de verdad”

El DJ no habría encajado bien las declaraciones de su exmujer, quien asegura que su nueva relación con Guillermo es la más intensa y sincera que ha vivido.

KIKO RIVERA. Reapareció en los escenarios tras la ruptura con Irene Rosales. KIKO RIVERA. Reapareció en los escenarios tras la ruptura con Irene Rosales. IMAGEN TOMADA DE 20MINUTOS.ES
Hace 1 Hs

La separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales parecía haberse dado en buenos términos, pero una reciente confesión de la excolaboradora de televisión ha cambiado las cosas. En declaraciones recientes, Irene aseguró que con su nueva pareja, Guillermo, siente “por primera vez” que está realmente enamorada.

Una frase que, según fuentes cercanas al hijo de Isabel Pantoja, ha dolido profundamente a Kiko, quien no esperaba que su exmujer hiciera declaraciones tan personales sobre su vida sentimental.

“En privado confiesa que es la primera vez que siente que está enamorada de verdad, que lo suyo con Guillermo es tan fuerte que le ha hecho reconsiderar todas sus relaciones anteriores”, asegura el periodista Saúl Ortiz en El Español.

“Irene ya no se esconde”

Irene Rosales vive su nuevo amor sin tapujos. Publica fotos, concede entrevistas pagadas y habla abiertamente del vínculo con su pareja. Según contó, conoció a Guillermo “por casualidad” y subraya que “no tuvo nada que ver en la separación” de Kiko Rivera.

Ahora, la exmujer del DJ se muestra más libre y segura, incluso valorando acudir a un programa de televisión para hablar de todo, sin censura. Una actitud que, según el entorno del artista, contrasta con la Irene más reservada de los últimos años.

“Kiko está impactado con esta nueva Irene que ya no tiene líneas rojas”, aseguran fuentes del entorno familiar.

Kiko Rivera también habría rehecho su vida

Mientras Irene disfruta de su romance, Kiko Rivera no se queda atrás. Cercanos al músico aseguran que podría haber empezado a salir con una joven, “mucho más joven que él”, con quien habría tenido varios encuentros recientes.

Aunque aún es pronto para hablar de una nueva relación, todo apunta a que el DJ también busca pasar página y centrarse en su bienestar personal, así como en el de las dos hijas que tiene en común con Irene Rosales.

Temas EspañaIsabel PantojaKiko RiveraIrene Rosales
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dolor en España: murió a los 41 años Coco Trucker Girl, la ‘influencer’ camionera que visibilizó a las mujeres del transporte
1

Dolor en España: murió a los 41 años "Coco Trucker Girl", la ‘influencer’ camionera que visibilizó a las mujeres del transporte

Adiós al DNI permanente en España: esta es la fecha límite para renovarlo según la nueva normativa europea
2

Adiós al DNI permanente en España: esta es la fecha límite para renovarlo según la nueva normativa europea

Quién es Lidia Santos, la nueva camarera de First Dates
3

Quién es Lidia Santos, la nueva camarera de First Dates

Kiko Rivera, dolido con Irene Rosales tras su confesión: “Dice que es la primera vez que está enamorada de verdad”
4

Kiko Rivera, dolido con Irene Rosales tras su confesión: “Dice que es la primera vez que está enamorada de verdad”

La crema coreana que arrasa en España y cuesta menos de 12 euros: efecto lifting y colágeno marino
5

La crema coreana que arrasa en España y cuesta menos de 12 euros: efecto lifting y colágeno marino

El BOE confirma los 8 festivos nacionales en España para 2026: así queda el calendario laboral
6

El BOE confirma los 8 festivos nacionales en España para 2026: así queda el calendario laboral

Más Noticias
Dolor en España: murió a los 41 años Coco Trucker Girl, la ‘influencer’ camionera que visibilizó a las mujeres del transporte

Dolor en España: murió a los 41 años "Coco Trucker Girl", la ‘influencer’ camionera que visibilizó a las mujeres del transporte

Adiós al DNI permanente en España: esta es la fecha límite para renovarlo según la nueva normativa europea

Adiós al DNI permanente en España: esta es la fecha límite para renovarlo según la nueva normativa europea

Quién es Lidia Santos, la nueva camarera de First Dates

Quién es Lidia Santos, la nueva camarera de First Dates

La crema coreana que arrasa en España y cuesta menos de 12 euros: efecto lifting y colágeno marino

La crema coreana que arrasa en España y cuesta menos de 12 euros: efecto lifting y colágeno marino

El BOE confirma los 8 festivos nacionales en España para 2026: así queda el calendario laboral

El BOE confirma los 8 festivos nacionales en España para 2026: así queda el calendario laboral

Una albañila española no la pasa bien en Australia: faltan mujeres en la obra

Una albañila española no la pasa bien en Australia: faltan mujeres en la obra

El ladrón de Iker Casillas confiesa cómo robó sus relojes: “Aprendí viendo vídeos de YouTube”

El ladrón de Iker Casillas confiesa cómo robó sus relojes: “Aprendí viendo vídeos de YouTube”

Los productos más vendidos en Amazon España hoy: tecnología, hogar y belleza marcan tendencia en 2025

Los productos más vendidos en Amazon España hoy: tecnología, hogar y belleza marcan tendencia en 2025

Comentarios