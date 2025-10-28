VIDEO. Amparo Noguera recordó los últimos días de su padre y aseguró: "Se fue como él merecía"

Al borde de las lágrimas, Amparo Noguera habló del fallecimiento de su padre, el reconocido actor Héctor Noguera, quien murió a los 88 años. En diálogo con el matinal Contigo en la mañana, agradeció las muestras de cariño que ha recibido la familia en las últimas horas y confirmó que el destacado artista enfrentaba un cáncer terminal.
“El presidente lo vino a visitar, se lo agradecemos profundamente. Es un gesto de cariño, para una persona que ha aportado tanto a la cultura como lo ha hecho mi padre, durante toda su vida, se merece. Me parece un gesto necesario”, afirmó la actriz.
Asimismo, detalló el avance de su enfermedad: “Él estuvo con un cáncer que llevaba bastante tiempo y se volvió terminal. Como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila con él. En los últimos días, se precipitó bastante. Mi padre era inquieto, siempre fue muy trabajador”.
La intérprete también recordó que su padre se mantuvo en actividad casi hasta el final de su vida: “Él tenía una agenda súper llena, grabó hasta hace pocas semanas escenas para la teleserie de Mega (Aguas de Oro). Se fue como él merecía irse, en poco tiempo”.
Amparo Noguera pidió recordar el legado trasversal de su padre
Durante la conversación, Amparo destacó la huella imborrable que deja Héctor Noguera en el ámbito artístico y cultural del país. “Es muy impresionante lo transversal que ha sido mi padre para las diferentes generaciones, gustos de personas, tipos de gente, somos todos tan distintos, socialmente, ideológicamente. Es tan curioso, y él ha llegado a todas esas personas, por una razón: él siempre ha sido una persona muy curiosa e interesada por lo que ocurre en el mundo, en la humanidad y con los seres humanos. Eso es lo que a él lo hizo interesarse por la gente y el mundo”.
En esa línea, añadió que “nos deja una tarea difícil de realizar, de llevar a cabo, que es nunca decidir en qué etapa de la vida estás, sino estar en la vida”. Expresó también el deseo de que la figura de su padre sea recordada con justicia: “Me gustaría que lo recuerden como un hombre justo, eso es importante. Como un actor maravilloso, una persona muy generosa, que es parte de la historia cultural de este país. La gente lo va a recordar mucho mejor de lo que yo estoy diciendo”.
Antes de finalizar, tuvo palabras para quienes han manifestado su afecto: “Les quiero agradecer a la gente por el cariño. No sé cómo van a ser las cosas, solo pido orden, respeto, calma, si es que van a ser varias personas quienes se van a despedir de él”, cerró.