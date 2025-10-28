Secciones
Chile

VIDEO. Amparo Noguera recordó los últimos días de su padre y aseguró: "Se fue como él merecía"

“Me gustaría que lo recuerden como un hombre justo, eso es importante”, afirmó la actriz.

Amparo Noguera recordó los últimos días de su padre y agradeció las muestras de cariño. Amparo Noguera recordó los últimos días de su padre y agradeció las muestras de cariño.
Hace 1 Hs

Al borde de las lágrimas, Amparo Noguera habló del fallecimiento de su padre, el reconocido actor Héctor Noguera, quien murió a los 88 años. En diálogo con el matinal Contigo en la mañana, agradeció las muestras de cariño que ha recibido la familia en las últimas horas y confirmó que el destacado artista enfrentaba un cáncer terminal.

“El presidente lo vino a visitar, se lo agradecemos profundamente. Es un gesto de cariño, para una persona que ha aportado tanto a la cultura como lo ha hecho mi padre, durante toda su vida, se merece. Me parece un gesto necesario”, afirmó la actriz.

A los 88 años murió Héctor Noguera, leyenda del teatro y la televisión en Chile

A los 88 años murió Héctor Noguera, leyenda del teatro y la televisión en Chile

Asimismo, detalló el avance de su enfermedad: “Él estuvo con un cáncer que llevaba bastante tiempo y se volvió terminal. Como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila con él. En los últimos días, se precipitó bastante. Mi padre era inquieto, siempre fue muy trabajador”.

La intérprete también recordó que su padre se mantuvo en actividad casi hasta el final de su vida: “Él tenía una agenda súper llena, grabó hasta hace pocas semanas escenas para la teleserie de Mega (Aguas de Oro). Se fue como él merecía irse, en poco tiempo”.

Amparo Noguera pidió recordar el legado trasversal de su padre

Durante la conversación, Amparo destacó la huella imborrable que deja Héctor Noguera en el ámbito artístico y cultural del país. “Es muy impresionante lo transversal que ha sido mi padre para las diferentes generaciones, gustos de personas, tipos de gente, somos todos tan distintos, socialmente, ideológicamente. Es tan curioso, y él ha llegado a todas esas personas, por una razón: él siempre ha sido una persona muy curiosa e interesada por lo que ocurre en el mundo, en la humanidad y con los seres humanos. Eso es lo que a él lo hizo interesarse por la gente y el mundo”.

En esa línea, añadió que “nos deja una tarea difícil de realizar, de llevar a cabo, que es nunca decidir en qué etapa de la vida estás, sino estar en la vida”. Expresó también el deseo de que la figura de su padre sea recordada con justicia: “Me gustaría que lo recuerden como un hombre justo, eso es importante. Como un actor maravilloso, una persona muy generosa, que es parte de la historia cultural de este país. La gente lo va a recordar mucho mejor de lo que yo estoy diciendo”.

Antes de finalizar, tuvo palabras para quienes han manifestado su afecto: “Les quiero agradecer a la gente por el cariño. No sé cómo van a ser las cosas, solo pido orden, respeto, calma, si es que van a ser varias personas quienes se van a despedir de él”, cerró.

Temas Santiago de ChileChiletelevisión chilenaChilevisión
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
A los 88 años murió Héctor Noguera, leyenda del teatro y la televisión en Chile
1

A los 88 años murió Héctor Noguera, leyenda del teatro y la televisión en Chile

VIDEO. Amparo Noguera recordó los últimos días de su padre y aseguró: Se fue como él merecía
2

VIDEO. Amparo Noguera recordó los últimos días de su padre y aseguró: "Se fue como él merecía"

El presidente Boric decretó duelo oficial tras la muerte de Héctor Noguera: Un gigante de Chile
3

El presidente Boric decretó duelo oficial tras la muerte de Héctor Noguera: "Un gigante de Chile"

Cortes de luz: cuatro comunas de Santiago se verán afectadas este martes 28 de octubre
4

Cortes de luz: cuatro comunas de Santiago se verán afectadas este martes 28 de octubre

Temblor en Chile: un movimiento de magnitud 3.0 golpeó a la región de La Araucanía esta mañana
5

Temblor en Chile: un movimiento de magnitud 3.0 golpeó a la región de La Araucanía esta mañana

Más Noticias
A los 88 años murió Héctor Noguera, leyenda del teatro y la televisión en Chile

A los 88 años murió Héctor Noguera, leyenda del teatro y la televisión en Chile

El presidente Boric decretó duelo oficial tras la muerte de Héctor Noguera: Un gigante de Chile

El presidente Boric decretó duelo oficial tras la muerte de Héctor Noguera: "Un gigante de Chile"

Cortes de luz: cuatro comunas de Santiago se verán afectadas este martes 28 de octubre

Cortes de luz: cuatro comunas de Santiago se verán afectadas este martes 28 de octubre

Temblor en Chile: un movimiento de magnitud 3.0 golpeó a la región de La Araucanía esta mañana

Temblor en Chile: un movimiento de magnitud 3.0 golpeó a la región de La Araucanía esta mañana

Comentarios