VIDEO. Amparo Noguera recordó los últimos días de su padre y aseguró: "Se fue como él merecía"

Amparo Noguera pidió recordar el legado trasversal de su padre

Durante la conversación, Amparo destacó la huella imborrable que deja Héctor Noguera en el ámbito artístico y cultural del país. “Es muy impresionante lo transversal que ha sido mi padre para las diferentes generaciones, gustos de personas, tipos de gente, somos todos tan distintos, socialmente, ideológicamente. Es tan curioso, y él ha llegado a todas esas personas, por una razón: él siempre ha sido una persona muy curiosa e interesada por lo que ocurre en el mundo, en la humanidad y con los seres humanos. Eso es lo que a él lo hizo interesarse por la gente y el mundo”.