Cortes de luz: cuatro comunas de Santiago se verán afectadas este martes 28 de octubre

Diversos sectores de Santiago se enfrentarán a cortes de luz programados por parte de la empresa de electricidad Enel. Las interrupciones de energía se extenderán por hasta seis horas durante este martes.
La compañía informó que un total de cinco comunas se verán afectadas por estas desconexiones, las cuales están detalladas en su sitio web como “actividades que realiza Enel Distribución para poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”.
Enel dio a conocer qué sectores de la capital no dispondrán de suministro eléctrico por incluso seis horas. Las comunas afectadas son: Peñalolén, Ñuñoa, Santiago, Renca e Independencia.
A continuación, el detalle de los horarios de interrupción:
- Peñalolén: entre las 10.30 y las 17.30
- Ñuñoa: entre las 10 y las 17
- Independencia: entre las 10 y las 16
- Renca: Entre las 9.30 y las 15.30
La empresa de luz explicó que el objetivo de estas acciones es entregar una experiencia de calidad para los usuarios de la región Metropolitana. Para ello, programan trabajos en distintos sectores con el fin de mantener y modernizar la infraestructura eléctrica.
Enel recordó que los clientes pueden revisar todos los detalles actualizados sobre los cortes en la página web de la compañía.
¿Sufriste un corte de luz prolongado? Esta documentación puede ser clave para reclamar a Enel
Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.
Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:
1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.
2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.
3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.