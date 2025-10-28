A los 88 años murió Héctor Noguera, leyenda del teatro y la televisión en Chile

El mundo del espectáculo y la cultura chilena se encuentra de luto.Este martes se confirmó la muerte de Héctor Noguera, reconocido actor, director y maestro que marcó generaciones con su talento y su inconfundible presencia escénica.
Con más de seis décadas de trayectoria, Noguera se consolidó como un referente del teatro chileno y uno de los intérpretes más respetados de Latinoamérica. Su carrera abarcó desde clásicos como Hamlet y El rey Lear, hasta icónicas teleseries nacionales como Romané, Pampa Ilusión y El señor de la querencia.
En 2015 fue distinguido con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, reconocimiento que coronó una vida dedicada a la creación artística, la docencia y el compromiso con la cultura.
Adiós a Héctor Noguera: un legado que trasciende generaciones
Su primera aparición en televisión ocurrió en 1965, en la entonces señal de Canal 13, con la telenovela El Litre 4196, comedia de situaciones chilenas que estuvo tres años al aire. Dos años más tarde debutó en el cine con El Chacal de Nahueltoro, de Miguel Litín.
Posteriormente, tras finalizar Pampa Ilusión en TVN, asumió en 2002 uno de los roles más destacados de toda su carrera en la icónica teleserie Machos (2003), que lo consolidó en el género dramático televisivo.
Desde entonces, el actor fue parte de producciones como Casa de Muñecos (2018), Juegos de Poder (2019), Pobre Novio (2021) y Cómo la vida misma, emitida en 2023. Aunque había señalado que esta sería su última teleserie, se encontraba actualmente grabando la nueva producción vespertina de Mega, Aguas de Oro.
Además de su influencia en la pantalla, Noguera dejó una profunda huella en las tablas con montajes como Hamlet deambula en círculos. En los últimos años, se convirtió también en una voz clave respecto al empoderamiento de la vejez, abogando por una mirada más digna y activa hacia las personas mayores.
En mayo de este año, sumó otro hito en su trayectoria al ser reconocido por la ciudadanía como “el mejor actor de la historia de Chile”, según el estudio 5C de CADEM, que lo posicionó con un 24% de las preferencias. Ante aquel logro, el artista expresó su agradecimiento al público que lo ha acompañado a lo largo de su vida.
Sus últimos proyectos teatrales fueron La pérgola de las flores y Caballo de feria, obra que escribió, dirigió y protagonizó.