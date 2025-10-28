El actor Fernando Tejero estalló contra Hacienda tras pagar una deuda de 150.000 euros

El actor Fernando Tejero, conocido por su papel de Emilio en Aquí no hay quien viva, reveló en una reciente entrevista en El Hormiguero que uno de sus mayores temores es recibir una carta de Hacienda. A sus 60 años, el intérprete explicó que el miedo proviene de una experiencia pasada, cuando tuvo que pagar más de 150.000 euros por una reclamación de impuestos.
“Te prometo que a mí me llega una notificación de Hacienda a casa y me tiemblan las piernas hasta que voy a recogerla a Correos”, confesó Tejero al presentador Pablo Motos, quien no pudo evitar reír ante la sinceridad del actor.
El cordobés, uno de los rostros más populares de la televisión española, añadió que actualmente su “mayor miedo es Hacienda”, incluso por encima de la soledad o la inestabilidad laboral. “Mi mayor miedo ahora es Hacienda”, insistió.
Tejero ya había hablado anteriormente sobre sus problemas con la Agencia Tributaria, que datan de la época en la que Cristóbal Montoro era ministro. En una entrevista con Susanna Griso, el actor expresó su frustración: “Estoy completamente convencido de que fueron a reventarme más de lo que me han reventado”. Y fue más allá al declarar: “Me cago en todos los ministros de Hacienda que ha habido”.
Cuánto dinero tiene Fernando Tejero
Pese a su fama y su extensa carrera, Fernando Tejero siempre ha sido muy discreto respecto a su patrimonio. Cuando visitó el programa La Resistencia, de David Broncano, se limitó a decir que tiene “dos cuentas” bancarias, sin revelar cifras.
En otra entrevista con Movistar+, reconoció que sigue recibiendo ingresos por las reposiciones de Aquí no hay quien viva, aunque sin especificar cuánto gana actualmente por ese concepto.
A lo largo de los años, Tejero ha sabido mantenerse como una de las figuras más queridas del cine y la televisión española, combinando humor, autenticidad y una sinceridad que lo sigue acercando al público.