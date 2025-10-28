El actor Fernando Tejero estalló contra Hacienda tras pagar una deuda de 150.000 euros

Tejero ya había hablado anteriormente sobre sus problemas con la Agencia Tributaria, que datan de la época en la que Cristóbal Montoro era ministro. En una entrevista con Susanna Griso, el actor expresó su frustración: “Estoy completamente convencido de que fueron a reventarme más de lo que me han reventado”. Y fue más allá al declarar: “Me cago en todos los ministros de Hacienda que ha habido”.