Quién es Lidia Santos, la nueva camarera de First Dates

De modelo a camarera en televisión

En una charla con El Independiente y otros medios durante una visita al plató, Lidia contó que llegó al programa por casualidad: “Hace nueve años veía First Dates y me imaginaba dentro. Me considero una persona muy divertida. Yo estaba trabajando de modelo y se presentó la oportunidad. A la semana del casting, me llamaron para contratarme”.