Quién es Lidia Santos, la nueva camarera de First Dates

El restaurante más famoso de la televisión española tiene nueva camarera. Lidia Santos (33 años) se incorpora a First Dates, el programa de citas que presenta Carlos Sobera (65) desde hace casi una década en Cuatro. Su llegada se produce tras la salida de Laura Boado, quien había tomado el relevo de Elsa Anka (59) y Lidia Torrent (31), madre e hija.
Natural de Benalmádena (Málaga), Lidia se suma al equipo formado por Sobera, el barman Matías Roure –que acaba de participar en Bailando con las estrellas en Telecinco– y las camareras Marisa y Cristina Zapata.
De modelo a camarera en televisión
En una charla con El Independiente y otros medios durante una visita al plató, Lidia contó que llegó al programa por casualidad: “Hace nueve años veía First Dates y me imaginaba dentro. Me considero una persona muy divertida. Yo estaba trabajando de modelo y se presentó la oportunidad. A la semana del casting, me llamaron para contratarme”.
Nunca había trabajado de camarera, pero superó un exigente casting en el que tuvo que servir mesas, entrevistar a comensales y reaccionar ante distintas situaciones: “Estaba muy nerviosa, no sabía si se me iba a caer la bandeja, pero con la práctica todo se aprende. Ahora ya me siento totalmente adaptada”.
Su paso por Supervivientes y sus inicios como modelo
Antes de debutar en televisión como camarera, Lidia Santos fue Miss Málaga 2011 y representó a su provincia en certámenes nacionales. En 2019 participó en Supervivientes (Telecinco), donde coincidió con Carlos Sobera, que presentaba una de las galas del reality.
La modelo, que lleva trabajando desde los 15 años, reconoce que esta nueva etapa supone un cambio de rumbo en su vida: “He trabajado con marcas fijas, he viajado mucho y llevaba un ritmo agotador. Quería una rutina, un cambio. Era el destino”.
“Soy muy enamoradiza y me podría enamorar en una primera cita”
Lidia se define como una mujer apasionada y sincera en el amor: “Soy muy de ver a alguien y decir ‘me he enamorado’. A veces no es tan bueno porque soy intensa, pero también auténtica. No me fijo solo en el físico, me enamora la energía”.
Admite haber vivido una relación tóxica, pero ahora asegura estar abierta al amor: “Cuando estás con alguien tienes que confiar. No pasa nada por ser un poco celoso, pero cuando afecta a cómo vistes o con quién sales, ya no está bien. Ahora estoy dispuesta a enamorarme”.
Así es el día a día en el restaurante de First Dates
Lidia cuenta que las grabaciones del programa comienzan muy temprano: “La cena se sirve a las 12 de la mañana. El equipo está en todo. Yo llevo una o dos mesas y, aun así, se me escapan cosas. Ellos controlan todo desde arriba”.
Asegura que el programa es “100% real”, y que los participantes son libres de comportarse como quieran: “Todo el mundo me pregunta si es fingido, pero no lo es. Cada día es una aventura porque no sabes cómo va a reaccionar la gente”.
Sus consejos para una primera cita
La nueva camarera de First Dates recomienda no fingir ni sobreactuar: “Hay que ser auténtico. Fingir un papel no sale bien y es perder el tiempo. Al final, la verdadera personalidad siempre sale”.
Un futuro prometedor en televisión
Lidia Santos se muestra feliz, agradecida y orgullosa de su nueva etapa en Cuatro: “Estoy supercontenta. Con las gemelas hago planes fuera del programa y ya decimos que somos trillizas. Esto es el inicio de algo bonito”.
Con su simpatía, naturalidad y frescura, Lidia Santos promete ser uno de los nuevos rostros más queridos del universo First Dates, un programa que sigue conquistando al público tras casi una década de emisión.