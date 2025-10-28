Secciones
Una albañila española no la pasa bien en Australia: faltan mujeres en la obra

“Si soy lenta no es porque sea mujer, sino porque soy principiante”, sostuvo Nerea

Una joven española llamada Nerea, conocida en redes sociales por compartir su día a día como albañila en Australia, se volvió viral tras denunciar las barreras que enfrentan las mujeres en el mundo de la construcción. “Cuando saben que soy una mujer, la conversación se corta y ya no puedo avanzar para conseguir el trabajo”, explicó en uno de sus videos de TikTok.

A pesar de haber estudiado Medicina, Nerea decidió mudarse a Australia en busca de nuevas experiencias laborales. Allí comenzó a trabajar en la obra, un sector históricamente dominado por hombres, donde asegura que aún persisten muchos prejuicios. “Si soy lenta no es porque sea mujer, sino porque soy principiante”, subrayó.

De acuerdo con el Observatorio Industrial de la Construcción, las mujeres representan apenas el 8,9% de los empleados en el sector, una cifra que muestra la falta de igualdad de oportunidades en comparación con otros ámbitos laborales.

Nerea, de 27 años, afirma que su intención es regresar a España para realizar el MIR (Médico Interno Residente), pero antes quiere aprovechar su estancia en Australia para adquirir nuevas experiencias, ahorrar y aprender oficios que siempre le despertaron curiosidad. “Mi abuelo era carpintero, y siempre me gustaron los trabajos manuales. Quería probar por mí misma lo que él hacía”, contó.

En sus redes, donde acumula miles de seguidores, combina humor y reflexión para hablar sobre la vida laboral en el extranjero. Además, comparte consejos sobre los trámites para trabajar en Australia y detalla las condiciones salariales: “Gano unos 32 euros brutos la hora, pero hay gente que cobra hasta 50”.

Con cada publicación, la joven busca inspirar a otras mujeres a animarse a ocupar espacios tradicionalmente masculinos: “Si una persona tiene ilusión y ganas, lo hará bien, sea hombre o mujer”.

