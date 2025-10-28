Una albañila española no la pasa bien en Australia: faltan mujeres en la obra

Una joven española llamada Nerea, conocida en redes sociales por compartir su día a día como albañila en Australia, se volvió viral tras denunciar las barreras que enfrentan las mujeres en el mundo de la construcción. “Cuando saben que soy una mujer, la conversación se corta y ya no puedo avanzar para conseguir el trabajo”, explicó en uno de sus videos de TikTok.