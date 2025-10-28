Secciones
Puente de Todos los Santos 2025: dónde será festivo el 3 de noviembre y quiénes tendrán descanso extra en España

El 1 de noviembre caerá en sábado, por lo que la mayoría de los trabajadores no disfrutarán de un puente. Sin embargo, algunas comunidades autónomas lo han declarado día no lectivo.

Hace 1 Hs

Cada año, con la llegada del Día de Todos los Santos, surge la misma pregunta: ¿habrá puente? En 2025, la respuesta general es no. Aunque se trata de un festivo nacional insustituible, el hecho de que caiga en sábado hace que el descanso no se prolongue para la mayoría de los trabajadores.

Un festivo nacional que no se traslada

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, está considerado un festivo nacional insustituible en España. Esto significa que no puede trasladarse a otro día, incluso cuando cae en fin de semana. En 2025, al caer en sábado, el calendario no ofrecerá ningún puente laboral.

Aun así, las familias podrán disfrutar de las tradiciones más arraigadas de esta fecha: visitar los cementerios, recordar a sus seres queridos y participar en las ferias y mercados de flores que se celebran en todo el país.

Dónde habrá descanso el lunes 3 de noviembre

Aunque el festivo no se mueve, algunas comunidades autónomas han decidido dar un respiro a los estudiantes. Regiones como Madrid, Galicia, Aragón y Asturias han marcado el lunes 3 de noviembre de 2025 como día no lectivo.

Esto significa que los alumnos de estas zonas podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días (sábado, domingo y lunes), una oportunidad ideal para hacer una escapada en familia o dedicar tiempo al descanso.

Eso sí, para la mayoría de los padres y trabajadores, el lunes será un día laboral normal, por lo que el puente solo beneficiará a los escolares.

Sin puente en el resto de España

En comunidades como Andalucía, Murcia, Castilla y León o la Comunidad Valenciana, el lunes 3 de noviembre será un día laboral habitual. No habrá descanso adicional, aunque el fin de semana seguirá cargado de las tradiciones propias de Todos los Santos, con visitas a cementerios, flores y dulces típicos como los huesos de santo y los buñuelos.

El debate de los “puentes perdidos”

Cuando un festivo nacional coincide con sábado o domingo, se habla de los llamados “puentes perdidos”, una situación que muchos trabajadores lamentan. Algunos expertos aseguran que los puentes favorecen la productividad y el bienestar, pero en España el calendario sigue siendo tradicional, y no se trasladan las festividades cuando caen en fin de semana.

Un descanso real en diciembre

Quienes esperen un descanso más largo tendrán su recompensa en diciembre. Ese mes traerá un auténtico puente nacional, ya que el sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución) y el lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) ofrecerán tres días seguidos de descanso en todo el país.

Más allá del calendario, el Día de Todos los Santos sigue siendo una fecha para honrar la memoria de los que ya no están, compartir tiempo con la familia y disfrutar de las costumbres que cada año llenan de flores y recuerdos los cementerios de España.

