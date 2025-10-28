Secciones
El BOE confirma los 8 festivos nacionales en España para 2026: así queda el calendario laboral

También habrá varios puentes y variaciones según cada comunidad autónoma.

Hace 1 Hs

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho oficial el calendario laboral para 2026, con un total de 11 días festivos entre los de ámbito nacional, autonómico y local. De esos, ocho serán festivos comunes en toda España, de carácter obligatorio y no sustituibles por las comunidades autónomas.

Según el BOE, los días festivos que se celebrarán en todo el territorio nacional son los siguientes:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

6 de enero (martes): Epifanía del Señor / Día de Reyes (aunque es sustituible, todas las autonomías la mantienen)

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajo

15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes): Navidad

Estas ocho fechas conforman el bloque de festivos comunes y obligatorios que estarán vigentes en todas las comunidades autónomas durante 2026.

Puentes y fines de semana largos

El próximo año ofrecerá varias oportunidades para disfrutar de puentes y fines de semana largos.

El 1 de mayo (viernes) y el 12 de octubre (lunes) facilitarán escapadas de tres días.

Además, la Semana Santa de 2026 caerá con Jueves Santo el 2 de abril (optativo según comunidad) y Viernes Santo el 3 de abril, festivo nacional.

En los casos en que los festivos caigan en domingo, como el 1 de noviembre (Todos los Santos) y el 6 de diciembre (Día de la Constitución), muchas comunidades trasladarán el descanso al lunes siguiente (2 de noviembre o 7 de diciembre).

Festivos autonómicos y locales

Cada comunidad autónoma tiene potestad para fijar sus propios días festivos, además de adaptar los traslados cuando un festivo coincide con domingo. Algunos ejemplos destacados:

- Galicia: celebrará el 19 de marzo (San José), el 24 de junio (San Juan) y el 25 de julio (Día Nacional de Galicia).

- Andalucía: mantiene el 28 de febrero (Día de Andalucía) y trasladará los festivos que caigan en domingo.

- Comunitat Valenciana: incluye el 24 de junio (San Juan) como día adicional.

- Madrid: contará con dos festivos locales, el 15 de mayo (San Isidro Labrador) y el 9 de noviembre (Nuestra Señora de la Almudena).

Estas particularidades hacen que, aunque el calendario laboral marque un mínimo de ocho festivos nacionales, el número total de días no laborables varíe según la región, sumando además dos festivos locales en cada municipio.

Con este anuncio, los españoles ya pueden empezar a planificar sus vacaciones, escapadas y puentes de 2026, un año que promete varios fines de semana largos ideales para desconectar.

