Un albañil explica los motivos de la decadencia del oficio en España: “En los años buenos un oficial podía sacar 2.000 euros al mes"

Durante décadas, la construcción fue sinónimo de estabilidad laboral y buenos salarios en España. Sin embargo, el sector vive hoy una crisis silenciosa: hay trabajo, pero faltan profesionales.
“No hay gente que quiera trabajar en esto”, asegura Hernán Mora, albañil con más de 25 años de experiencia, en una entrevista para el pódcast Sector Oficios. “Los sueldos no compensan el esfuerzo que exige el trabajo”.
De la abundancia al ajuste: “Antes se ganaba bien, ahora ya no tanto”
Hernán, originario de Ecuador y residente en Tarazona (Zaragoza), comenzó en la albañilería casi por casualidad. “Compré una casa en ruinas y tuve que hacerle el tejado. Cuando vi lo que costaba, pensé que era mejor aprender”, recuerda.
Con el tiempo pasó de peón a empresario, llegando a tener una plantilla de 19 trabajadores antes de la crisis de 2008. “Aquello fue un golpe durísimo. Tuve que cerrar y pagar a todos. Perdí mucho dinero”.
El oficio le dio de comer durante años, pero el panorama cambió:
“En los años buenos un oficial podía sacar 1.800 o 2.000 euros al mes. Había destajo y quien quería ganar más, lo hacía”, recuerda.
“Hoy un albañil de primera cobra entre 1.400 y 1.600 euros, y un peón apenas supera los 1.200. Con eso, mantener una familia es complicado”.
Impuestos, autónomos y burocracia: “Nos asfixian”
A la caída de los salarios se suman los altos costes para los autónomos.
“Muchos buenos profesionales lo dejan porque Hacienda los asfixia. No puedes pagar seguros, materiales y personal con lo que se gana”, denuncia Hernán.
“Nos piden cada vez más papeleo y seguridad, pero los precios no suben igual. El margen es mínimo”.
El albañil explica que, aunque hay trabajo constante, la rentabilidad se ha reducido tanto que muchos optan por empleos más cómodos. “No puedes pagarle 1.400 euros a alguien que está todo el día cargando material o subido a un andamio, cuando en una oficina ganan lo mismo sentados frente al ordenador”.
Falta de relevo generacional: “Los jóvenes no quieren este trabajo”
Otro de los grandes problemas del sector es la escasez de jóvenes aprendices.
“Antes un peón se esforzaba para ser oficial; ahora no duran ni dos semanas. Si llueve, ya no quieren ir a trabajar”, afirma Mora.
La construcción se ha vuelto más técnica y exigente, con nuevos materiales y normativas, pero los sueldos siguen estancados. “Sin incentivos, no hay motivación para aprender el oficio”, advierte.
“Con responsabilidad se puede vivir, pero sin ayudas no hay futuro”
A pesar de las dificultades, Hernán no pierde el orgullo por su trabajo.
“La construcción te da para vivir si eres responsable. No te vas a hacer rico, pero puedes pagar tu casa, tu coche y vivir tranquilo”.
En su empresa, donde trabajan seis personas, no falta el trabajo: “Tengo lista de espera de clientes. Lo que falta es gente con ganas y profesionalidad”.
Sin embargo, lanza una advertencia clara a las autoridades:
“Si de verdad quieren que haya relevo, tienen que mejorar los salarios y aflojar los impuestos. Si no, se va a acabar el oficio”.
A sus 43 años y con más de media vida entre ladrillos, Mora lo resume así:
“Hay que dignificar la construcción. No todo es dinero, pero si no se paga bien, nadie querrá levantar una casa”.