En España hay más de 16.000 personas con más de 100 años

María Molero explicó en el programa de Jesús Cintora que el 80% de los centenarios en España son mujeres, según un estudio del CSIC.

La longevidad se ha convertido en una característica destacada de la población española. Cada vez es más común conocer a alguien que supera los 100 años, y los datos lo confirman: más de 16.000 personas en España han cumplido un siglo de vida, según reveló este lunes el programa ‘Malas lenguas’ de Televisión Española (RTVE).

Durante la emisión, el periodista Jesús Cintora dio paso a su colaboradora María Molero, quien explicó que este récord refleja un notable aumento de la esperanza de vida en España, uno de los países donde se vive más tiempo en todo el mundo.

El 80% de los centenarios en España son mujeres

“Uno de los récords de nuestro país es el de la longevidad. Según el último estudio del CSIC, 16.000 personas han cumplido 100 años, ni más ni menos...”, afirmó Molero.

La periodista añadió un dato revelador: “El 80% de quienes han soplado esas 100 velas son mujeres. Y la esperanza de vida con buena salud se mantiene en torno a los 75 años”.

Estos números confirman una tendencia constante: las mujeres españolas viven más que los hombres. Factores como la dieta mediterránea, el sistema sanitario y una mayor conciencia sobre los hábitos saludables contribuyen a este fenómeno.

Una sociedad cada vez más envejecida

“Con estos datos nos encaminamos hacia una población con cada vez más años de experiencia”, explicó Molero durante su intervención en Malas lenguas.

Y no le falta razón. España se enfrenta a un progresivo envejecimiento de la población, una realidad que se intensificará en los próximos años con la llegada a la vejez de la generación del baby boom.

Actualmente, casi 10 millones de personas mayores de 65 años viven en el país, lo que equivale al 20,4% de la población. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2045 este grupo podría alcanzar los 15,9 millones, es decir, el 29,2% del total de residentes.

Cintora desmonta bulos y aborda temas de actualidad

El programa de Jesús Cintora, conocido por su tono crítico y divulgativo, también dedicó parte de la emisión a desmentir bulos virales, como el que asegura que “el agua no hidrata”. “Hay que ser bobo para creérselo”, ironizó el presentador.

En ediciones recientes, Malas lenguas también abordó otros temas virales, como el supuesto robo en el Museo del Louvre y la polémica reacción de Vox ante una de las bromas del presentador.

