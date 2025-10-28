Un carpintero metálico habla del gran problema del oficio en España: “Enseñar es perder el tiempo”

La carpintería metálica ha sido durante décadas uno de los pilares del sector de la construcción en España. Sin embargo, el oficio enfrenta una profunda crisis: pocos jóvenes se interesan por aprenderlo y los veteranos denuncian que enseñar a otros se percibe como una pérdida de tiempo.
“Aquí necesitan mano de obra cualificada, pero enseñar es perder el tiempo”, dice Jorge, un carpintero metálico caleño con 20 años de experiencia en España. Llegó en pleno boom inmobiliario, cuando “había tanto trabajo que uno podía elegir en qué trabajar y en qué no”. Hoy, la situación ha cambiado radicalmente.
Cuánto gana un carpintero metálico en España
Según Jorge, un carpintero metálico puede cobrar entre 25 y 50 euros la hora, pero el beneficio real es mucho menor de lo que parece.
“De esos 40 euros tienes que descontar la Seguridad Social, los discos de corte y la furgoneta”, explica en una entrevista con el creador de contenido Elandrevlog.
Después de descontar gastos de herramientas, desplazamientos y materiales, el sueldo neto mensual ronda los 1.500 o 1.600 euros, siempre que el trabajo sea constante. “No se gana mal, pero hay que currar mucho y no parar”, aclara.
Inversión y herramientas: un oficio caro para empezar
Cada máquina en el taller representa una inversión importante. Una sierra eléctrica cuesta unos 1.600 euros y una máquina de soldar puede superar los 2.000. “Las pagué en tres veces, poco a poco”, recuerda Jorge, quien asegura que la estabilidad llega solo con experiencia y paciencia.
Pero el aprendizaje, dice, es la parte más dura: “Cuando empiezas de ayudante tiras muchas horas con la radial porque no te enseñan a soldar. Aquí la gente es egoísta, no quiere que aprendas, porque si aprendes, cobras igual que ellos”.
“Aquí nadie te enseña, y si no sabes, te toca aprender solo”
La falta de formación dentro de los talleres es, según Jorge, uno de los principales problemas del sector.
“Aquí la gente va a trabajar, no a enseñarte. Formar a alguien lo ven como una pérdida de tiempo”, lamenta.
Por eso recomienda a los jóvenes que quieran iniciarse en el oficio que busquen su propio camino:
“Haz cursos, mira vídeos, compra una máquina y practica. Porque aquí nadie te va a pagar una homologación”.
Homologación y certificaciones: otro obstáculo costoso
Obtener la homologación en soldadura puede costar hasta 600 euros, y muchas empresas solo cubren el gasto si el trabajador aprueba el examen.
“Yo me la saqué porque ya había hecho mis cursillos, pero si fallas, te la descuentan del sueldo”, comenta Jorge.
Orgullo y pasión por un oficio que se resiste a morir
Pese a las dificultades, Jorge defiende con orgullo su trabajo:
“Me gusta construir cosas. Pasar por un sitio y decir: esa puerta la hice yo, esa estructura la montamos nosotros”.
Aun así, advierte que sin mejores sueldos y sin una cultura de enseñanza, el relevo generacional será cada vez más difícil.
“Aquí necesitan mucha mano de obra cualificada. Pero si no te enseñan y no te pagan bien, ¿quién va a querer aprender?”.