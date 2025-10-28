Secciones
España

Un carpintero metálico habla del gran problema del oficio en España: “Enseñar es perder el tiempo”

Jorge explica cómo ha cambiado el oficio en España, los sueldos reales del sector y los desafíos de un trabajo donde la experiencia vale más que cualquier título.

Jorge, carpintero metálico |Elandrevlog Jorge, carpintero metálico |Elandrevlog
Hace 3 Hs

La carpintería metálica ha sido durante décadas uno de los pilares del sector de la construcción en España. Sin embargo, el oficio enfrenta una profunda crisis: pocos jóvenes se interesan por aprenderlo y los veteranos denuncian que enseñar a otros se percibe como una pérdida de tiempo.

“Aquí necesitan mano de obra cualificada, pero enseñar es perder el tiempo”, dice Jorge, un carpintero metálico caleño con 20 años de experiencia en España. Llegó en pleno boom inmobiliario, cuando “había tanto trabajo que uno podía elegir en qué trabajar y en qué no”. Hoy, la situación ha cambiado radicalmente.

Cuánto gana un carpintero metálico en España

Según Jorge, un carpintero metálico puede cobrar entre 25 y 50 euros la hora, pero el beneficio real es mucho menor de lo que parece.

“De esos 40 euros tienes que descontar la Seguridad Social, los discos de corte y la furgoneta”, explica en una entrevista con el creador de contenido Elandrevlog.

Después de descontar gastos de herramientas, desplazamientos y materiales, el sueldo neto mensual ronda los 1.500 o 1.600 euros, siempre que el trabajo sea constante. “No se gana mal, pero hay que currar mucho y no parar”, aclara.

Inversión y herramientas: un oficio caro para empezar

Cada máquina en el taller representa una inversión importante. Una sierra eléctrica cuesta unos 1.600 euros y una máquina de soldar puede superar los 2.000. “Las pagué en tres veces, poco a poco”, recuerda Jorge, quien asegura que la estabilidad llega solo con experiencia y paciencia.

Pero el aprendizaje, dice, es la parte más dura: “Cuando empiezas de ayudante tiras muchas horas con la radial porque no te enseñan a soldar. Aquí la gente es egoísta, no quiere que aprendas, porque si aprendes, cobras igual que ellos”.

“Aquí nadie te enseña, y si no sabes, te toca aprender solo”

La falta de formación dentro de los talleres es, según Jorge, uno de los principales problemas del sector.

“Aquí la gente va a trabajar, no a enseñarte. Formar a alguien lo ven como una pérdida de tiempo”, lamenta.

Por eso recomienda a los jóvenes que quieran iniciarse en el oficio que busquen su propio camino:

“Haz cursos, mira vídeos, compra una máquina y practica. Porque aquí nadie te va a pagar una homologación”.

Homologación y certificaciones: otro obstáculo costoso

Obtener la homologación en soldadura puede costar hasta 600 euros, y muchas empresas solo cubren el gasto si el trabajador aprueba el examen.

“Yo me la saqué porque ya había hecho mis cursillos, pero si fallas, te la descuentan del sueldo”, comenta Jorge.

Orgullo y pasión por un oficio que se resiste a morir

Pese a las dificultades, Jorge defiende con orgullo su trabajo:

“Me gusta construir cosas. Pasar por un sitio y decir: esa puerta la hice yo, esa estructura la montamos nosotros”.

Aun así, advierte que sin mejores sueldos y sin una cultura de enseñanza, el relevo generacional será cada vez más difícil.

“Aquí necesitan mucha mano de obra cualificada. Pero si no te enseñan y no te pagan bien, ¿quién va a querer aprender?”.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sube el precio de la luz en España: estas son las tarifas por hora para el 21 de octubre

Sube el precio de la luz en España: estas son las tarifas por hora para el 21 de octubre

Un bosque milenario oculto entre la niebla: el Parque Nacional de Garajonay, el tesoro natural de La Gomera reconocido por la Unesco

Un bosque milenario oculto entre la niebla: el Parque Nacional de Garajonay, el tesoro natural de La Gomera reconocido por la Unesco

España permitirá conducir desde los 17 años: todo lo que debes saber sobre el nuevo carnet europeo

España permitirá conducir desde los 17 años: todo lo que debes saber sobre el nuevo carnet europeo

Un vecino de Salamanca se encuentra 500 euros en un cajero y los devuelve: su gesto ejemplar da la vuelta a España

Un vecino de Salamanca se encuentra 500 euros en un cajero y los devuelve: su gesto ejemplar da la vuelta a España

España ampliará hasta 15 días el permiso por cuidados paliativos y creará un nuevo permiso por eutanasia

España ampliará hasta 15 días el permiso por cuidados paliativos y creará un nuevo permiso por eutanasia

Lo más popular
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
1

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
2

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
3

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han
4

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso
5

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

Algunas de las respuestas sobre el macabro crimen del contador de Aguilares
6

Algunas de las respuestas sobre el macabro crimen del contador de Aguilares

Más Noticias
Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

La reforma política vuelve al centro del debate en Tucumán

La reforma política vuelve al centro del debate en Tucumán

Tucumán aprobó un examen en materia de seguridad

Tucumán aprobó un examen en materia de seguridad

Comentarios