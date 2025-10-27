¿No puedes ser vocal de mesa? Cómo presentar tu excusa ante el Servel y hasta cuándo hay tiempo

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer el pasado sábado 25 de octubre la nómina de vocales de mesa designados para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias que se realizarán el próximo 16 de noviembre.
Como es habitual en cada proceso electoral, las personas designadas cuentan con un plazo legal para presentar excusas ante la Junta Electoral si no pueden cumplir con esta función cívica.
Quienes aún tengan dudas respecto a su designación pueden consultar su situación directamente en el sitio oficial del Servel, ingresando su RUT y verificando el captcha.
El desempeño como vocal de mesa es obligatorio. En caso de no presentarse sin una causa justificada, el ciudadano arriesga multas que van desde las 2 hasta las 8 UTM, lo que corresponde aproximadamente a un monto entre $137.000 y $550.000.
Elecciones 2025: los plazo para excusarse si te tocó ser vocal de mesa
El período para presentar excusas comenzó este lunes 27 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 29 de octubre. La solicitud debe ser realizada ante la Junta Electoral correspondiente al domicilio electoral de cada persona.
De acuerdo con la normativa del Servel, pueden justificar su inasistencia quienes se encuentren en las siguientes situaciones:
- Ser designado miembro del colegio escrutador.
- Estar ausente del país o residir a más de 300 kilómetros de distancia.
- Tener más de 70 años de edad.
- Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función (con certificado médico).
- Cumplir labores en establecimientos hospitalarios durante la jornada electoral (con certificado del establecimiento).
- Embarazo.
- Ser padre o madre de un hijo menor de dos años.
- Estar a cargo del cuidado de un adulto mayor dependiente o de una persona con discapacidad.
- Los datos de contacto de las Juntas Electorales se encuentran disponibles en el sitio web del Servel, donde además se podrá revisar -a partir del 2 de noviembre- la publicación de los reemplazos correspondientes.