Secciones
Mundo

¿No puedes ser vocal de mesa? Cómo presentar tu excusa ante el Servel y hasta cuándo hay tiempo

El desempeño como vocal de mesa es obligatorio. En caso de no presentarse sin una causa justificada.

¿No puedes ser vocal de mesa? Cómo presentar tu excusa ante el Servel y hasta cuándo hay tiempo
Hace 1 Hs

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer el pasado sábado 25 de octubre la nómina de vocales de mesa designados para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias que se realizarán el próximo 16 de noviembre. 

Como es habitual en cada proceso electoral, las personas designadas cuentan con un plazo legal para presentar excusas ante la Junta Electoral si no pueden cumplir con esta función cívica.

Quienes aún tengan dudas respecto a su designación pueden consultar su situación directamente en el sitio oficial del Servel, ingresando su RUT y verificando el captcha.

Elecciones presidenciales en Chile: ¿dónde consultar si fuiste designado vocal de mesa?

Elecciones presidenciales en Chile: ¿dónde consultar si fuiste designado vocal de mesa?

El desempeño como vocal de mesa es obligatorio. En caso de no presentarse sin una causa justificada, el ciudadano arriesga multas que van desde las 2 hasta las 8 UTM, lo que corresponde aproximadamente a un monto entre $137.000 y $550.000.

Elecciones 2025: los plazo para excusarse si te tocó ser vocal de mesa

El período para presentar excusas comenzó este lunes 27 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 29 de octubre. La solicitud debe ser realizada ante la Junta Electoral correspondiente al domicilio electoral de cada persona.

De acuerdo con la normativa del Servel, pueden justificar su inasistencia quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

- Ser designado miembro del colegio escrutador.

- Estar ausente del país o residir a más de 300 kilómetros de distancia.

Camino a La Moneda: así es el orden de los candidatos en la papeleta para las elecciones presidenciales chilenas

Camino a La Moneda: así es el orden de los candidatos en la papeleta para las elecciones presidenciales chilenas

- Tener más de 70 años de edad.

- Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función (con certificado médico).

- Cumplir labores en establecimientos hospitalarios durante la jornada electoral (con certificado del establecimiento).

- Embarazo.

- Ser padre o madre de un hijo menor de dos años.

- Estar a cargo del cuidado de un adulto mayor dependiente o de una persona con discapacidad.

- Los datos de contacto de las Juntas Electorales se encuentran disponibles en el sitio web del Servel, donde además se podrá revisar -a partir del 2 de noviembre- la publicación de los reemplazos correspondientes.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos
1

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta
2

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”
3

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19
4

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”
5

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo
6

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

Más Noticias
“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

Un bonito pueblo español realiza una desesperada convocatoria para sumar habitantes: “Tenemos casas vacías y hacen falta trabajadores”

Un bonito pueblo español realiza una desesperada convocatoria para sumar habitantes: “Tenemos casas vacías y hacen falta trabajadores”

El tiempo en Tucumán: hay alerta por fuertes lluvias y mañana volvería el frío

El tiempo en Tucumán: hay alerta por fuertes lluvias y mañana volvería el frío

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Empate en Tucumán: “En esta elección la oposición fue La Libertad Avanza; el resto desapareció”

Empate en Tucumán: “En esta elección la oposición fue La Libertad Avanza; el resto desapareció”

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Comentarios