Una nueva polémica sacude a Myriam Hernández: ex mánager arremetió contra la cantante y reveló millonaria deuda

Un tenso episodio se vivió la noche de este domingo en Primer Plano (CHV). Claudio Riquelme, ex mánager de Myriam Hernández, aseguró que la cantante mantiene con él una deuda pendiente.
Durante el programa se detalló que la intérprete le debería cinco millones de pesos, situación que -según los panelistas- se originó tras el cambio de productora al que la artista se enfrentó luego de su mediático quiebre matrimonial.
Riquelme manifestó su decepción por este conflicto económico, afirmando que su rol fue clave en el posicionamiento de Hernández en la cima del éxito. “No solamente la conozco, yo la puse número uno. Perdón que lo diga, como dicen por ahí”, expresó en el espacio televisivo.
Ante sus palabras, la panelista Francisca Merino intervino para matizar la declaración: “Ella tenía el talento para ser número uno y usted tenía el talento para gestionar a una número uno”.
El ex representante insistió en que su aporte fue fundamental en la trayectoria de la artista. “Es todo muy relativo, porque gente talentosa hay mucha”, dijo Rodríguez. Además, recalcó: “Depende de lo que uno haga. A muchos artistas le he aportado poco y a algunos les he aportado mucho... como a ella, como a Nicole, como a Axé Bahía. Yo creo que a ella sí le aporté mucho y ella lo sabe”.
Visiblemente afectado, reconoció sentirse dolido por la situación: “A mí me da pena que me traten así, de hecho. Soy un viejo sentimental a lo mejor, pero me da pena porque a ella yo igual la sigo queriendo. Creo que se están equivocando”.
Nueva polémica entorno a Myriam Hernández: ex manager arremetió contra el hijo de la cantante
El ex mánager también apuntó contra el hijo de Hernández, quien habría asumido la gestión de la productora tras la separación de sus padres y que ha sido duramente cuestionado por el antiguo equipo de trabajo. “Creo que el hijo tiene mucho que aprender, pero lo primero que tiene que aprender es a hacer lo correcto y tratar a la gente con respeto”, sostuvo Riquelme.
“Parece que no es respetuoso...”, comentó también el panelista Vasco Moulian. El invitado asintió parcialmente: “Parece que no. Conmigo no tuvo ninguna insolencia, solamente”, alcanzó a decir antes de ser interrumpido.
Cerrando la discusión, el animador del programa recordó que estas críticas no serían nuevas: “Es lo mismo que le criticaban al papá”.