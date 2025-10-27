Todo lo que se sabe de los detenidos por el robo de las joyas en el Louvre

Según Le Monde, fue precisamente la inminente huida de uno de los sospechosos lo que precipitó la operación del sábado por la noche. El diario afirma que agentes de la Brigada de Represión de la Delincuencia de la Policía Judicial (BRB) los habían estado vigilando durante "un tiempo" con la esperanza de localizar a sus posibles cómplices y las joyas robadas.