Todo lo que se sabe de los detenidos por el robo de las joyas en el Louvre

Medios de comunicación advirtieron que los ladrones son viejos conocidos de la policía francesa.

Hace 1 Hs

La investigación tras el robo que resonó en el mundo parece avanzar hacia algunas respuestas. Este fin de semana, dos sospechosos fueron detenidos y permanecerán bajo custodia policial hasta el miércoles por la noche tras el robo de las joyas en el museo más visitado, el Louvre de París. Las autoridades divulgaron poca información sobre ellos, aunque medios de comunicación recogieron algunos datos.

La fiscal de París, Laure Beccuau, informó que los investigadores habían realizado arrestos el sábado por la noche, confirmando la información revelada previamente por medios franceses. Fueron cuatro los asaltantes que irrumpieron en el famoso museo del Louvre el domingo 19 de octubre en plena luz del día y robaron joyas valoradas en unos U$S100 millones.

Las autoridades francesas apuntaron contra la prensa, advirtiendo que la "divulgación prematura" de información sobre el caso habría obstaculizado los esfuerzos para recuperar las joyas y encontrar a los ladrones.

Intentos de huida

Respecto a los ladrones, dos de ellos fueron detenidos este fin de semana. Beccau confirmó este domingo que uno de los hombres arrestados se disponía a salir del país desde el aeropuerto de Roissy, en las afueras de París.

Según Le Monde, fue precisamente la inminente huida de uno de los sospechosos lo que precipitó la operación del sábado por la noche. El diario afirma que agentes de la Brigada de Represión de la Delincuencia de la Policía Judicial (BRB) los habían estado vigilando durante "un tiempo" con la esperanza de localizar a sus posibles cómplices y las joyas robadas.

Según indicaron medios como Le Parisien, el sospechoso habría planeado tomar un vuelo a Argelia. También de acuerdo con medios franceses, el otro sospechoso fue arrestado poco después en el departamento de Seine-Saint-Denis, al norte de París. Los medios afirman que intentaba escapar a Mali.

Viejos conocidos

Según BFMTV, los dos hombres rondan la treintena de años y son oriundos de Aubervilliers, un suburbio parisino. Le Monde reportó que uno de los dos sospechosos tiene nacionalidad francesa, mientras que el otro tiene doble nacionalidad franco-argelina.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a France Télévisions que la policía ya los conocía, sobre todo por robos en joyerías, y que los dos sospechosos fueron identificados gracias a su ADN, que fue hallado en el lugar del robo.

Beccuau anunció el jueves que se tomaron más de 150 muestras de ADN, papilares y otros rastros en el lugar del robo. Al huir, los delincuentes dejaron atrás varias pertenencias, como guantes, un casco, un chaleco amarillo y un walkie-talkie del que tomaron muestras. De acuerdo con la BBC, los ladrones intentaron prender fuego a las escaleras mecánicas que usaron para acceder al edificio, pero no les dio tiempo de completar la tarea.​

