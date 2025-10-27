Secciones
La emotiva conversación de Jessica Bueno con sus hijos y su madre desdeSupervivientes All Stars

“Cada paso que doy es por vosotros”.

Hace 2 Hs

Dos meses después de su llegada a Honduras para participar en Supervivientes All Stars, Jessica Bueno ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su paso por el reality: una videollamada con sus tres hijos y su madre, Toñi, quien se ha hecho cargo de ellos durante su estancia en el concurso de Telecinco.

Jessica Bueno se corta el pelo para poder hablar con sus hijos

Hace unos días, la modelo y finalista del programa aceptó un reto extremo: cortarse 25 centímetros de melena a cambio de poder hablar con sus hijos. Entre lágrimas, confesó lo difícil que le resultaba cumplirlo:

“Es muy sagrado para mí, es mucho. Menos mal que no me veo en el espejo, no lo hubiera hecho. Mis hijos cuando me vean van a decir: ‘¿Tú quién eres?’”.

El sacrificio valió la pena: este domingo 26 de octubre se emitió el esperado momento en el que Jessica pudo ver y hablar con sus tres hijos —Fran, Joti y Alejandro— y con su madre, desde la playa hondureña.

“Os echo tanto de menos”: las palabras de Jessica Bueno a sus hijos

Al verlos aparecer en la pantalla del móvil, Jessica no pudo contener la emoción:

“¡Qué guapos! Os echo mucho de menos. Estoy llorando de felicidad. Mamá está aquí por vosotros y aguanto todo por vosotros. Ojalá llegar a la final y que me podáis ver ahí. Estoy deseando pegaros un achuchón fuerte. Me acuerdo de vosotros cada segundo”.

Fran, su hijo mayor, es fruto de su relación pasada con Kiko Rivera, mientras que los pequeños Joti y Alejandro nacieron durante su matrimonio con Jota Peleteiro. Todos aparecieron sonrientes junto a su abuela Toñi, quien le dedicó unas palabras llenas de orgullo y apoyo.

El mensaje de su madre desde España: “Eres puro corazón”

Entre lágrimas, Toñi le recordó a su hija cuánto la admiran:

“Lo estás haciendo fenomenal, para nosotros ya eres la ganadora. Eres puro corazón y una luchadora”.

Jessica, visiblemente emocionada, respondió con gratitud:

“Cada paso que he dado aquí ha sido por vosotros. Estoy tan orgullosa de vosotros, que os habéis hecho cargo de todo cada día. Mientras mi corazón esté aquí latiendo, vas a tener aquí a tus padres”.

Antes de despedirse, la modelo les dijo a sus hijos:

“Os quiero con todo el alma. Estoy muy orgullosa de vosotros”.

Agradecimiento a sus padres y apoyo de Kiko Rivera

Jessica Bueno ya había expresado días atrás su agradecimiento hacia sus padres por cuidar de sus hijos durante su participación en el programa:

“Si no fuera por ellos, no podría vivir esta experiencia tranquila sabiendo que mis tres tesoros están felices y bien”.

Por su parte, Kiko Rivera también ha compartido en redes sociales imágenes junto a su hijo Fran, con quien mantiene el contacto los fines de semana.

Una madre entregada y una concursante fuerte

El momento de la videollamada ha conmovido tanto al público como a la presentadora Sandra Barneda, quien destacó una de las frases más sentidas de Jessica:

“Cada paso que doy aquí es por vosotros”.

Con este gesto, Jessica Bueno ha demostrado una vez más su entrega como madre y su fortaleza emocional, manteniéndose como una de las favoritas de Supervivientes All Stars.

