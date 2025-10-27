Secciones
Sergio Rojas rompió en llanto al hablar de la muerte de su hermana: "Pierde un poco de sentido la vida"

El animador abrió su corazón y habló por primera vez de la sensible pérdida.

Hace 1 Hs

El animador de Zona Latina, Sergio Rojas, protagonizó un conmovedor momento frente a cámaras al recordar la muerte de su hermana en 2015, un episodio que según reconoció ha marcado profundamente su vida.

Durante su participación en el podcast Vamos a Calmarnos, el periodista confesó que el fallecimiento de su hermana, quien enfrentó un “agresivo cáncer”, fue uno de los capítulos más duros que ha tenido que atravesar. La relación entre ambos era muy estrecha y su partida generó un profundo impacto emocional en él.

En ese contexto, Rojas admitió que llegó a considerar la idea de acompañarla en ese doloroso tránsito. “Muchas veces lo pensé (irse con ella), fue parte de un análisis”, reveló ante la pregunta de si había pensado en “irse” junto a ella.

A corazón abierto: Sergio Rojas habló de la muerte de su hermana 

También señaló en su programa Que te lo Digo de Zona Latina que no había hecho público este episodio en el pasado. “Nunca había compartido esto, sentía que era súper personal y creo que es algo súper potente”, sostuvo con la voz quebrada.

A partir de esta experiencia, explicó que la pérdida de un ser tan significativo abre cuestionamientos existenciales profundos: “Yo me imagino que a mucha gente que se le muere alguien tan importante en la vida, uno piensa como ‘pa’ qué más’".

Rojas mencionó como ejemplo a la actriz Mariana Derderián, quien recientemente perdió a su hijo en un incendio, para graficar cómo la vida puede perder sentido frente al dolor: “Ella tenía dos hijos más, pero de repente cuando ves a la misma Mariana Derderián… Yo creo que a todos nos pasa de cierta forma en decir: '¿Cuál es el sentido? ¿Para qué?'. Como que pierde un poco el sentido la vida”, consignó BioBioChile.

Visiblemente emocionado, el panelista agradeció a su equipo y vinculó su manera cercana de relacionarse con ellos a este capítulo personal: “Por eso soy cariñoso y cuando salgo con los chiquillos me gusta regalonearlos. Siento que siempre estoy al debe en eso, siento que mi equipo se merece más de lo que tiene. Es la forma en que puedo retribuirle un poco”, expresó antes de quebrarse en pantalla.

