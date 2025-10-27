Sergio Rojas rompió en llanto al hablar de la muerte de su hermana: "Pierde un poco de sentido la vida"

Visiblemente emocionado, el panelista agradeció a su equipo y vinculó su manera cercana de relacionarse con ellos a este capítulo personal: “Por eso soy cariñoso y cuando salgo con los chiquillos me gusta regalonearlos. Siento que siempre estoy al debe en eso, siento que mi equipo se merece más de lo que tiene. Es la forma en que puedo retribuirle un poco”, expresó antes de quebrarse en pantalla.