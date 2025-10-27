¿Cómo funcionará el comercio chileno durante el fin de semana largo?

Esta semana contará con dos feriados que configuran un próximo fin de semana largo, gracias al viernes 31 de octubre, donde se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile.
A la mencionada jornada se suma el festivo del sábado 1 de noviembre, marcado por ser el Día de Todos los Santos.
Cabe aclarar que el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre no son feriados irrenunciables. Por lo anterior, el comercio y los servicios pueden atender al público de forma habitual.
Sin embargo, se recuerda que algunos establecimientos pueden implementar horarios especiales durante los días festivos, por lo que se recomienda consultar previamente con cada local.
¿Qué feriados irrenunciables quedan en el año?
Respecto a los feriados que modifican el funcionamiento de establecimientos como supermercados y malls, para este año restan algunas jornadas.La primera de ellas está programada para el 16 de noviembre, por las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde algunos locales deben permanecer cerrados.
A lo anterior se suma la eventual segunda vuelta, agendada para el 14 de diciembre.
Continuando con dicho mes, el último feriado irrenunciable del año corresponde al 25 de diciembre, por la Navidad.