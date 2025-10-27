Trabajos en Suiza para españoles y latinoamericanos: qué opciones hay si solo hablas castellano

Trabajar en Suiza sin hablar alemán, francés o italiano puede parecer una misión imposible, pero no lo es del todo. Así lo asegura Daniel Panigua, un español que reside en el país helvético y comparte sus consejos en su cuenta de TikTok @suiza.en.espanol, donde ofrece orientación a quienes sueñan con emigrar a Suiza.
En uno de sus videos más vistos, Panigua detalla los empleos a los que se puede optar hablando solo castellano y advierte sobre las limitaciones que supone no conocer las lenguas oficiales del país.
“Es muchísimo mejor venir formado y con un idioma, pero hay trabajos en los que no saber alemán, francés o italiano no te cierra todas las puertas”, señala.
1. Construcción: el sector con más oportunidades para hispanohablantes
El sector de la construcción en Suiza es uno de los más accesibles para quienes hablan únicamente español. Panigua explica que se trata de un ámbito donde trabajan muchos portugueses, italianos y españoles, lo que facilita la comunicación.
Los puestos más habituales incluyen operarios, oficiales y especialistas en obra. Aunque no dominar el idioma local puede limitar el crecimiento profesional, es un punto de entrada estable al mercado laboral suizo.
2. Limpieza: una opción con menos exigencia idiomática
Otra alternativa frecuente para hispanohablantes es el trabajo en limpieza, tanto en oficinas como en hoteles o residencias.
“Es un trabajo sencillo donde no se precisa el idioma, y mucha gente que habla español opta por esta opción”, indica Panigua.
Estos puestos suelen estar disponibles casi desde la llegada al país y no requieren formación específica, aunque la experiencia previa puede marcar la diferencia en el salario.
3. Hostelería y hotelería: trabajos en equipo y ambiente multicultural
El sector de la hostelería también ofrece oportunidades para quienes solo hablan español. Las posiciones más comunes son ayudante de cocina, friegaplatos, camarero o personal de limpieza en hoteles.
Con la alta presencia de españoles y latinoamericanos en este ámbito, es común que los equipos de trabajo se comuniquen en castellano, lo que reduce la barrera del idioma.
Cuánto se gana: Los sueldos en la hostelería suiza suelen partir de los 3.500 a 4.000 francos suizos mensuales, dependiendo del cantón y la experiencia previa.
4. Reparto y transporte: delivery y conducción
El auge del delivery en Suiza ha abierto nuevas oportunidades para quienes no dominan los idiomas locales.
“Una opción es el delivery, como Uber Eats o Just Eat”, comenta Panigua. “En Uber Eats vas a necesitar permiso de residencia, y Just Eat hace contratos directos”.
Los conductores de reparto o Uber Drivers con pasaporte europeo pueden trabajar con relativa facilidad, aunque es necesario contar con licencias y permisos válidos en el país.
5. Ventas y atención al cliente en español
Para Daniel Panigua, este es el empleo más interesante para quienes solo hablan castellano.
Existen empresas en Suiza que ofrecen servicios enfocados a la comunidad hispanohablante —como asesorías legales, seguros o ventas— y buscan empleados que atiendan en español.
Estos trabajos suelen ofrecer mejores condiciones y salarios, además de una mayor estabilidad laboral.
Recomendaciones para emigrar a Suiza si solo hablas español
Pese a las opciones disponibles, Panigua advierte que estos empleos suelen ser de baja cualificación.
“No son los trabajos más cualificados del mundo, pero si acabas de llegar y quieres estabilizarte y ganar experiencia, son los más accesibles”.
Además, insiste en que aprender un idioma local es clave para avanzar profesionalmente:
“Te recomiendo aprender el idioma porque te vas a posicionar por delante de muchísimos candidatos”.
Finalmente, concluye con un consejo esencial:
“Estamos en un país que no es el nuestro y tenemos que acostumbrarnos tanto a la cultura como al idioma. Cuanto antes empecemos, mejor”.