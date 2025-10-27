Trabajos en Suiza para españoles y latinoamericanos: qué opciones hay si solo hablas castellano

Trabajar en Suiza sin hablar alemán, francés o italiano puede parecer una misión imposible, pero no lo es del todo. Así lo asegura Daniel Panigua, un español que reside en el país helvético y comparte sus consejos en su cuenta de TikTok @suiza.en.espanol, donde ofrece orientación a quienes sueñan con emigrar a Suiza.