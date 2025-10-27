Elecciones en Chile 2025: una por una, las frases que marcaron el último debate presidencial

Los ocho candidatos presidenciales protagonizaron anoche su último debate televisivo antes de la primera vuelta del 16 de noviembre. El encuentro fue transmitido por Canal 13 y reunió a Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.
Durante el intercambio, los aspirantes a La Moneda expusieron sus principales propuestas programáticas y, a la vez, aprovecharon la instancia para marcar diferencias con sus contendores.
- Eduardo Artés: críticas al oficialismo y advertencias a Kast
El abanderado independiente apuntó directamente al gobierno del presidente Gabriel Boric: “Yo no vengo del mismo mundo político del actual gobierno. El actual gobierno y todo el oficialismo qué es lo que es: es una izquierda indefinida, sin propuestas de izquierda. Ellos no están por transformar la sociedad, no hablan de socialismo, no son antiimperialistas”.
También emitió una advertencia a Kast respecto de eventuales manifestaciones. “Que (Kast) entienda que en la medida que se recorten los derechos sociales que han sido alcanzado por las luchas de la gente, claro que la gente va a salir (a protestar)… Yo soy un trabajador y si él (Kast) es Presidente yo voy a salir con los míos. Él entenderá la ley a su manera. Pero la ley está para transformarla”
- José Antonio Kast: registro de vándalos y debates valóricos
El representante del Partido Republicano respondió de manera directa: “Para algunos vándalos que salgan a lanzar molotov, a destruir los bienes públicos, a ocupar las casas que no les corresponden, vamos a crear un registro único de vándalos (…) para que todos queden registrados y tengan cero acceso a algún beneficio social”.
Además, abordó temas valóricos: “Yo jamás me metería en la cama de alguien. Sí puedo sugerir que los padres puedan saber si su hija va a tomar una pastilla del día después (…) ¿Un padre querrá saber si su hija tiene acceso a una píldora del día después? Yo creo que sí… Viva la libertad”.
- Evelyn Matthei: confianza en pasar a segunda vuelta
La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas aseguró que no contempla apoyar a ningún otro aspirante: “Yo no voy a darle el apoyo a nadie porque voy a pasar yo a la segunda vuelta. Estoy absolutamente convencida (…) Cuando yo he dicho que perdono, yo perdono. Y por lo tanto, cuando dije que había dado vuelta la hoja, efectivamente la di”.
- Franco Parisi: “o bala o cárcel”
El postulante del PDG endureció sus planteamientos en materia de seguridad: “La reforma de la justicia penal es pro criminales. Nosotros la vamos a hacer completamente de nuevo (…) dar una fuerte señal a los criminales: o bala o cárcel”.
- Johannes Kaiser: críticas al Ministerio de Educación
El representante del Partido Nacional Libertario cuestionó contenidos educativos: “¿Usted cree que es razonable que a niños de 3 años les estén enseñando cosas en materia sexual en los colegios? A mí no me parece (…) Usted tiene toda la libertad de expresión del mundo… siempre y cuando usted coloque junto a Carlos Marx me coloca a Von Hayek”.
- Jeannette Jara: sin indultos prioritarios
La candidata oficialista fue consultada por el caso del frentista Hernández Norambuena: “Yo lo veo bastante difícil porque mis prioridades no están puestas en estar dando indultos, sino en solucionar los problemas de las personas”.
- Marco Enríquez-Ominami: cuestionamientos a fiscales por caso SQM
El líder del PRO insistió en que su judicialización tuvo motivaciones políticas: “Eso no es un accidente, no fue una falla, no fue un error, fue una decisión de un grupo de fiscales (…) Yo ya perdí 11 años de mi vida”.
- Harold Mayne-Nicholls: financiamiento político y cuentas eléctricas
El candidato independiente emplazó a los partidos y lanzó una pregunta a Kast: “Hay del orden de 6.000 millones de pesos más a repartir a los partidos políticos y por qué no insistimos en que eso se acabe y que ese dinero vaya a la Junji”.
Sobre el alza de tarifas eléctricas, interpeló a Kast: “Si tú fueras presidente de alguna de las compañías eléctricas ¿Devolverías el dinero, o te harías el Larry?”
Según se consignó en el mismo espacio, Kast consideró que la consulta “le baja el nivel al debate”.