Cortes de luz en Chile: Enel confirmó que siete comunas se verán afectadas hoy 27 de octubre

La Empresa Nacional de Electricidad (Enel) confirmó este lunes cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos programados de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico.
Según la información entregada por la compañía, la interrupción del suministro se extenderá desde las 10 horas de hoy, hasta aproximadamente las 18. La compañía recordó que quienes necesiten verificar las direcciones específicas afectadas o reportar fallas inesperadas pueden hacerlo a través de su sitio web.
En paralelo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que más de 1.000 clientes se encuentran sin suministro en la RM, cifra que puede variar durante el día, ya que el organismo mantiene su plataforma actualizada en tiempo real.
Las comunas más afectadas por los cortes son San Joaquín, Estación Central y Peñalolén. A continuación, el detalle de los horarios programados por zona:
- Pudahuel: desde las 10 hasta las 16
- Peñalolén: desde las 10.30 hasta las 17.30
- Estación Central: desde las 15 hasta las 18
- Estación Central: desde las 10 hasta las 16
- Estación Central: desde las 10 hasta las 18
- Cerrillos: desde las 11 hasta las 17
- San Joaquín: desde las 10 hasta las 16
Las autoridades recomendaron a los vecinos tomar precauciones y mantenerse informados ante posibles modificaciones en el plan de trabajos o nuevas interrupciones.
¿Sufriste un corte de luz prolongado? Esta documentación puede ser clave para reclamar a Enel
Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.
Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:
1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.
2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.
3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.