Adara, fuera de sí, colapsa en Supervivientes All Stars

Supervivientes All Stars vivió una de sus noches más intensas con unas imágenes impactantes de Adara Molinero, completamente fuera de sí durante una tormenta tropical que azotó Honduras. La exazafata, desesperada, perdió los nervios al verse rodeada por el agua y las inclemencias del tiempo justo cuando el concurso se aproxima a su gran final.
“¡Estoy pisando agua, tengo el saco lleno de agua!”, gritaba Adara presa de los nervios mientras intentaba refugiarse, según mostró el programa emitido por Telecinco.
La tormenta provoca el colapso de Adara Molinero
Las imágenes mostraron a una Adara visiblemente afectada, al límite física y emocionalmente, intentando mantener la calma durante una de las noches más duras del reality. El temporal afectó de lleno a todos los concursantes, que tuvieron que resistir bajo la lluvia torrencial y el viento.
Con la llegada del día, el ambiente se calmó, pero el susto dejó huella. Adara trató de recomponerse para continuar con el juego, justo en un momento decisivo: la elección del tercer finalista de la edición.
Jessica Bueno, tercera finalista; Adara y Torres, nominados
La votación del público dio como resultado que Jessica Bueno se convirtiera en la tercera finalista, acompañando así a Tony Spina y Miri Pérez-Cabrero.
De esta forma, Adara Molinero y Torres quedaron como los últimos nominados, y entre ellos se decidirá quién ocupa el cuarto y último puesto en la final de Supervivientes All Stars 2025.
El reality entra así en su fase definitiva, marcada por la tensión, el cansancio y los enfrentamientos, con los concursantes al límite de sus fuerzas tras semanas de supervivencia extrema en Honduras.