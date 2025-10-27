Cuáles son las tres peores marcas de café de supermercado en España: una es muy popular entre los consumidores

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un nuevo estudio que pone bajo la lupa a las principales marcas de café molido que se venden en los supermercados españoles. El informe revela cuáles ofrecen mejor calidad y cuáles no cumplen las expectativas, y deja claro que no todos los cafés que compramos a diario están a la altura de lo que prometen.