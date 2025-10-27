Secciones
Cuáles son las tres peores marcas de café de supermercado en España: una es muy popular entre los consumidores

El sabor, el etiquetado y la relación calidad-precio han sido los factores determinantes en el análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios.

Hace 41 Min

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un nuevo estudio que pone bajo la lupa a las principales marcas de café molido que se venden en los supermercados españoles. El informe revela cuáles ofrecen mejor calidad y cuáles no cumplen las expectativas, y deja claro que no todos los cafés que compramos a diario están a la altura de lo que prometen.

La OCU ha analizado más de 30 marcas teniendo en cuenta aspectos como el sabor, el aroma, el etiquetado y la relación calidad-precio, y ha determinado que tres de ellas se sitúan en los últimos puestos del ranking de calidad.

Las tres peores marcas de café del supermercado, según la OCU

El estudio de la OCU concluye que las siguientes tres marcas son las peores valoradas entre los cafés molidos naturales disponibles en los supermercados de España:

La Estrella Café Molido Tueste Natural – Obtuvo una puntuación de 61 puntos sobre 100. Aunque su precio es competitivo, su sabor fue uno de los aspectos peor valorados y su etiquetado presenta deficiencias de claridad.

Café Molido Natural Hacendado (Mercadona) – También con 61 puntos sobre 100. A pesar de ser una marca muy popular, la OCU destaca que su sabor resulta plano y poco aromático, con un etiquetado mejorable.

Café Molido Natural Eroski Basic – Igual puntuación (61 sobre 100). Su sabor “no convence” y su etiquetado carece de precisión, aunque cumple con los estándares de seguridad alimentaria.

Junto a estos productos, el Fortaleza Descafeinado Forte también se encuentra entre las opciones menos recomendadas por la OCU para quienes buscan un café de calidad.

El mejor café del supermercado, según la OCU

En el lado opuesto, la organización ha identificado al mejor café del supermercado: el Café Molido Mezcla Auchan (Alcampo), que alcanzó una puntuación de 77 sobre 100. Los expertos destacan su aroma equilibrado, cuerpo consistente y buena relación calidad-precio, convirtiéndolo en una opción recomendable para los amantes del café de sabor intenso y accesible.

Consejos para elegir un buen café

La OCU recuerda que no siempre el café más caro es el mejor. A la hora de elegir, conviene considerar tres factores clave:

Tipo de café: el grano conserva mejor el aroma y la frescura; el molido es más práctico; y el de cápsulas, más cómodo pero menos intenso.

Origen: los cafés de Colombia son afrutados, los de Costa Rica más ácidos, los de Etiopía florales y los de Brasil tienen notas a chocolate.

Tueste: los claros ofrecen sabores suaves y afrutados, mientras que los oscuros aportan matices más amargos y tostados.

En definitiva, el estudio de la OCU demuestra que comparar, leer etiquetas y probar distintas marcas sigue siendo la mejor forma de encontrar el café ideal para cada consumidor.

