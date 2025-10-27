Secciones
Una enfermera española que trabaja en Noruega revela su sueldo: “Me da de sobra para vivir”

¿Cuánto dinero se necesita por mes para vivir en Noruela? ¿Vale la pena emigrar desde España? Las respuestas en esta nota.

Hace 1 Hs

Kely García asegura que la enfermería en Noruega “es una de las carreras peor pagadas”.


Cada año, cientos de enfermeros españoles emigran a Noruega, Suecia o Dinamarca en busca de mejores condiciones laborales y sueldos más altos que los que ofrece el sistema sanitario español. Una de ellas es Kely García, enfermera en una residencia de mayores en Noruega, que ha explicado en un vídeo viral cuánto gana realmente trabajando allí.

“De media puedo ganar unos 3.400 euros al mes. Me da de sobra para vivir, gasto unos 1.500 euros como muchísimo”, asegura la profesional sanitaria en su cuenta de TikTok, donde acumula miles de reproducciones.

“Es difícil entender la nómina”: cada mes, una cifra distinta

García reconoce que su salario varía mucho de un mes a otro. “He llegado a cobrar 4.700 euros, pero también ha habido meses de 3.200 euros. Todo depende de las horas extra, los turnos de noche y los festivos trabajados”, explica.

Su jornada laboral es de 35,5 horas semanales, pero el sueldo final depende de los complementos conocidos como ‘ticlec’, que se pagan por trabajar en horarios especiales.

“De cinco a nueve de la tarde te pagan un plus. De nueve de la noche a seis de la mañana, aún más. Y los fines de semana o festivos, los llamados días rojos, son los mejor pagados”, detalla.

Los factores que influyen en el sueldo de una enfermera en Noruega

La sanitaria española aclara que el salario base cambia según la comuna (ayuntamiento), la experiencia y si se trabaja en el sector público o privado.

“Las empresas privadas suelen pagar más, incluso cubren gastos y permiten más capacidad de ahorro”, indica. En su caso, trabaja en una residencia pública, con seis años de experiencia reconocida —incluyendo la que obtuvo en España—, lo que la sitúa “en la franja baja del rango salarial”.

Aun así, afirma que algunas compañeras con especialidad y más años de experiencia pueden ganar hasta 5.000 euros al mes.

Un coste de vida alto, pero asumible

Kely asegura que, pese al elevado nivel de vida noruego, sus gastos mensuales rondan los 1.500 euros, incluyendo alquiler, alimentación y transporte.

“El alquiler aquí está prácticamente igual que en España. Entre todo gasto eso, y me da de sobra para vivir tranquila”, explica.

“La enfermería en Noruega es una de las carreras peor pagadas”

Aunque las cifras puedan parecer elevadas, la enfermera matiza que, en el contexto noruego, la enfermería está lejos de ser una profesión bien remunerada.

“Sé que muchos esperaban cifras más altas, pero esta es la realidad. No voy a endulzarlo: la enfermería en Noruega es una de las carreras peor pagadas”, concluye en su vídeo.

