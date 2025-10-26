Secciones
Política

Rossana Chahala: “La participación ciudadana es el corazón de la democracia”

La intendenta votó en la Escuela de la Patria y destacó la importancia de la realización de nuevos comicios legislativos nacionales para el fortalecimiento de la democracia. Tambiéwn valoró la agilidad del sistema electoral de Boleta Única de Papel (BUP) que debutó en el país este domingo.

Rossana Chahala: “La participación ciudadana es el corazón de la democracia”
Hace 14 Min

La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, votó este domingo, a las 11 h, en la mesa 84 de la Escuela de la Patria Comercio Nº 3 (Lavalle 950), en el marco de las elecciones legislativas nacionales, donde los tucumanos volvieron a las urnas para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación y se implementó por primera vez en el país el sistema de la Boleta Única de Papel (BUP).

“Estoy muy contenta de poder ejercer el derecho a la democracia, a votar. La participación ciudadana es el corazón de la democracia”, sostuvo la jefa de Gobierno de la capital.

Chahla manifestó su anhelo de “que haya mucha gente que participe, porque si participamos podemos representar a nuestro pueblo en la Cámara de Diputados y defender a Tucumán”, al tiempo que expresó el deseo de que el desarrollo de los comicios “sea en paz, en tranquilidad, que la gente pueda concurrir y que nuestro pueblo que se manifieste en libertad”.  

La intendente valoró también el nuevo instrumento de sufragio que debutó este domingo en el país: la BUP. “Me parece rápido, es fácil y creo que también es más barato, es una buena iniciativa. El conteo va a ser más ágil y va a permitir tener los resultados también precozmente”, opinó.  

La aceptación general de los tucumanos al uso de la BUP fue resultado de una campaña masiva de capacitación desplegada en la provincia y en la ciudad, consideró la jefa municipal. “Hablé con varias personas y me dijeron que les pareció bastante cómodo. Es un sistema rápido y la provincia se ha tomado un muy buen tiempo para capacitar, eso ha sido fundamental. Hemos hecho una gran campaña de capacitación ciudadana, que valió la pena porque la gente entiende y no pregunta, viene y directamente lo hace”, explicó.

Por último, al ser consultada sobre la continuidad de su agenda de gobierno, Chahla afirmó que las obras y prestaciones de servicios municipales prosiguen sin descanso. “El lunes hay inauguración ya de obras y a seguir trabajando. Esto no paró nunca, venimos haciendo una gestión cercana al vecino, y mañana también seguimos, esto nunca cortamos”, cerró.

Temas TucumánRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán inauguró las obras del 5° piso

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán inauguró las obras del 5° piso

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
2

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
3

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
4

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
5

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país
6

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Más Noticias
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

La participación llegó al 23% del padrón nacional al mediodía, el nivel más bajo de los últimos años

La participación llegó al 23% del padrón nacional al mediodía, el nivel más bajo de los últimos años

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Preocupa el faltazo de autoridades de mesa y la Secretaría Electoral insta a que se presenten en las escuelas

Preocupa el "faltazo" de autoridades de mesa y la Secretaría Electoral insta a que se presenten en las escuelas

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El domingo que despejará incógnitas y abrirá el juego 2027

El domingo que despejará incógnitas y abrirá el juego 2027

Comentarios