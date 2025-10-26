Secciones
Política

Axel Kicillof, tras emitir el sufragio: "Estamos votando qué va a pasar en la Argentina"

El mandatario bonaerense resaltó la importancia de las elecciones para abordar los desafíos económicos de la provincia.

Hace 3 Hs

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara” de La Plata. Definió el día de hoy como “una elección crítica” que determinará el rumbo de Argentina. “Hoy hay que concentrarse en votar, es un día democráticamente importante porque hay muchas cosas en discusión”, dijo Kicillof en una conferencia de prensa posterior a la votación en el Teatro Metro de La Plata. “Estamos votando qué va a pasar en la Argentina”.

Kicillof destacó la importancia de las elecciones para abordar los desafíos económicos de la provincia. “¿Dónde se empieza a resolver la cuestión económica? En las urnas, votando y decidiendo qué sentido queremos que tenga la provincia y qué diputados queremos para la agenda legislativa”, agregó.

Según el Ministerio de Gobierno de Buenos Aires, la jornada electoral se desarrolló con normalidad en la mayor parte de la provincia. Kicillof también se refirió al nuevo sistema de votación con boleta única de papel (BUP), expresando sus reservas sobre la necesidad del cambio, pero asegurando que el gobierno provincial ha trabajado para garantizar que los votantes estén informados sobre el nuevo proceso.

“Esperamos que hoy también salga muy bien, aunque sigo sin entender por qué la necesidad de modificar algo que funcionaba bien”, dijo. “Pero repito: trabajamos en cada municipio desde el gobierno de la provincia junto a los intendentes para explicar cómo se votaba”, insistió.

Cuando se le preguntó sobre el futuro del peronismo, Kicillof destacó el éxito de la coalición Fuerza Patria y su capacidad para representar a un sector importante de la sociedad. También expresó su preocupación por la reforma laboral que impulsa el gobierno, advirtiendo que podría conducir a un aumento del desempleo.

El mandatario reiteró su disposición a dialogar con el presidente Javier Milei para coordinar políticas en materia de seguridad, educación, salud, alimentación y economía. “Todos los días estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional”, dijo. “En la Casa Rosada tienen mi teléfono, úsenlo”, señaló.

Temas Elecciones 2025 Buenos AiresAxel KicillofCámara Nacional Electoral
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dos mensajes diferentes de la elecciones de medio término, del 83 a la fecha

Dos mensajes diferentes de la elecciones de medio término, del 83 a la fecha

Vivo
Elecciones 2025: minuto a minuto, todo lo que pasa en Tucumán

Elecciones 2025: minuto a minuto, todo lo que pasa en Tucumán

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
2

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
3

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país
4

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán
5

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Capitalismo en la era de la abundancia: crónica de una muerte (y un renacimiento) anunciados
6

Capitalismo en la era de la abundancia: crónica de una muerte (y un renacimiento) anunciados

Más Noticias
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Preocupa el faltazo de autoridades de mesa y la Secretaría Electoral insta a que se presenten en las escuelas

Preocupa el "faltazo" de autoridades de mesa y la Secretaría Electoral insta a que se presenten en las escuelas

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Alberdi decide: alta participación ciudadana en el único municipio que hoy elige intendente

Alberdi decide: alta participación ciudadana en el único municipio que hoy elige intendente

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: abrieron las escuelas y empezó la votación en Tucumán

Elecciones 2025: abrieron las escuelas y empezó la votación en Tucumán

El domingo que despejará incógnitas y abrirá el juego 2027

El domingo que despejará incógnitas y abrirá el juego 2027

Comentarios