Axel Kicillof, tras emitir el sufragio: "Estamos votando qué va a pasar en la Argentina"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara” de La Plata. Definió el día de hoy como “una elección crítica” que determinará el rumbo de Argentina. “Hoy hay que concentrarse en votar, es un día democráticamente importante porque hay muchas cosas en discusión”, dijo Kicillof en una conferencia de prensa posterior a la votación en el Teatro Metro de La Plata. “Estamos votando qué va a pasar en la Argentina”.
Kicillof destacó la importancia de las elecciones para abordar los desafíos económicos de la provincia. “¿Dónde se empieza a resolver la cuestión económica? En las urnas, votando y decidiendo qué sentido queremos que tenga la provincia y qué diputados queremos para la agenda legislativa”, agregó.
Según el Ministerio de Gobierno de Buenos Aires, la jornada electoral se desarrolló con normalidad en la mayor parte de la provincia. Kicillof también se refirió al nuevo sistema de votación con boleta única de papel (BUP), expresando sus reservas sobre la necesidad del cambio, pero asegurando que el gobierno provincial ha trabajado para garantizar que los votantes estén informados sobre el nuevo proceso.
“Esperamos que hoy también salga muy bien, aunque sigo sin entender por qué la necesidad de modificar algo que funcionaba bien”, dijo. “Pero repito: trabajamos en cada municipio desde el gobierno de la provincia junto a los intendentes para explicar cómo se votaba”, insistió.
Cuando se le preguntó sobre el futuro del peronismo, Kicillof destacó el éxito de la coalición Fuerza Patria y su capacidad para representar a un sector importante de la sociedad. También expresó su preocupación por la reforma laboral que impulsa el gobierno, advirtiendo que podría conducir a un aumento del desempleo.
El mandatario reiteró su disposición a dialogar con el presidente Javier Milei para coordinar políticas en materia de seguridad, educación, salud, alimentación y economía. “Todos los días estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional”, dijo. “En la Casa Rosada tienen mi teléfono, úsenlo”, señaló.