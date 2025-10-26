Axel Kicillof, tras emitir el sufragio: "Estamos votando qué va a pasar en la Argentina"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara” de La Plata. Definió el día de hoy como “una elección crítica” que determinará el rumbo de Argentina. “Hoy hay que concentrarse en votar, es un día democráticamente importante porque hay muchas cosas en discusión”, dijo Kicillof en una conferencia de prensa posterior a la votación en el Teatro Metro de La Plata. “Estamos votando qué va a pasar en la Argentina”.