Por qué Bilbao está entre las mejores ciudades del mundo para caminar, según The Economist

Bilbao ha vuelto a situarse en el centro de la atención internacional. Esta vez, la prestigiosa revista The Economist la ha incluido entre las mejores ciudades del mundo para caminar, destacando su modelo urbano moderno, accesible y centrado en las personas. La capital vizcaína comparte este reconocimiento con referentes como Copenhague, Ámsterdam o Valencia, aunque desde un perfil más discreto y con una identidad muy marcada.