En Chile lanzaron un número único para solicitar ayuda en caso de emergencias bancarias

Esta medida tiene como objetivo reducir los tiempos de reacción y reforzar la protección frente a los fraudes financieros en el país.

Hace 33 Min

La Asociación de Bancos (ABIF) anunció el lanzamiento del 1212, un número único, nacional y gratuito que permitirá a las personas comunicarse de inmediato con su banco en situaciones de emergencia. Esta medida tiene como objetivo reducir los tiempos de reacción y reforzar la protección frente a los fraudes financieros en el país.

Según datos del último estudio Medios de Pago Latam de Ipsos, casi la mitad de los chilenos ha sufrido un fraude o intento de fraude en alguno de sus medios de pago, y el 66% dijo haber recibido mensajes que aparentaban ser una institución financiera para obtener su información personal.

Lanzan número único para emergencias bancarias

Al marcar 1212 desde cualquier teléfono en Chile, la persona será derivada al canal de emergencias de su banco. El servicio no tiene costo y está disponible para todas las compañías telefónicas.

De todas formas, esta nueva opción no reemplaza los números de atención de emergencias existentes en cada entidad financiera, sino que ofrece una vía adicional para la protección de las cuentas bancarias.

“El 1212 es una iniciativa en la que hemos trabajado en conjunto con la industria y que se suma a todas las acciones que la banca ha venido desarrollando para combatir los fraudes. No es una medida aislada, sino parte de un esfuerzo constante por reforzar la seguridad y la confianza de los clientes”, señaló Luis Opazo, gerente general de la ABIF.

El número cubrirá emergencias, tales como robo o extravío de celular, fraudes digitales (transferencias o compras no reconocidas), estafas por mensajería o correo electrónico, llamadas fraudulentas, fraudes con QR y clonación de tarjetas.

A esto se suma la campaña en redes sociales #SOSpecha, cuyo rostro es el reconocido periodista, Emilio Sutherland, conocido como “Tío Emilio". La iniciativa busca generar conciencia a través de videos e imágenes para que la ciudadanía sepa sobre la importancia del autocuidado.

Entre sus recomendaciones básicas destacan no compartir claves ni datos personales, no abrir enlaces sospechosos, revisar remitentes de correos y URLs antes de entregar información, no perder de vista la tarjeta, activar doble autenticación y biometría y, en caso de duda, llamar al 1212.

