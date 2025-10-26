Cuatro rutas para hacer senderismo en España durante el otoño: son seguras y de fácil acceso

El otoño transforma los paisajes de España. Con la bajada de las temperaturas y la reducción de la afluencia turística, esta estación se convierte en el momento ideal para hacer senderismo y descubrir algunos de los rincones naturales más espectaculares de la península. Desde los picos hasta las costas, el país alberga una inmensa red de caminos que en esta época del año revelan su máximo esplendor, combinando la serenidad del clima con la majestuosidad de la naturaleza.