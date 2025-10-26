Cuatro rutas para hacer senderismo en España durante el otoño: son seguras y de fácil acceso

El otoño transforma los paisajes de España. Con la bajada de las temperaturas y la reducción de la afluencia turística, esta estación se convierte en el momento ideal para hacer senderismo y descubrir algunos de los rincones naturales más espectaculares de la península. Desde los picos hasta las costas, el país alberga una inmensa red de caminos que en esta época del año revelan su máximo esplendor, combinando la serenidad del clima con la majestuosidad de la naturaleza.
En el pais hay cuatro rutas de senderismo imprescindibles para disfrutar este otoño, enfocadas en parajes donde el agua es la protagonista. Prepara tu mochila para una aventura que te llevará a través de impresionantes lagos de montaña de origen glaciar y junto a poderosas cascadas que alcanzan su máximo caudal con las lluvias otoñales, garantizando postales inolvidables en el corazón de la geografía española.
Cuatro rutas para hacer senderismo en España durante el otoño
Ruta de las Tres Cascadas de Ardonés, en Huesca
En el Pirineo aragonés, la Ruta de las Tres Cascadas de Ardonés es una opción imprescindible para los amantes del senderismo otoñal. El recorrido, de menos de ocho kilómetros y de trazado circular, parte y finaliza en la localidad oscense de Cerler.
Durante el trayecto, el caminante se encuentra con tres espectaculares cascadas que, tras las lluvias otoñales, lucen en su máximo esplendor. Además, el entorno de Cerler, conocido por su ambiente de montaña y su tranquilidad, pone el broche final a una excursión ideal para esta época del año.
Ruta por el río Chíllar, en Málaga
En el sur, la senda entre Nerja y Frigiliana siguiendo el curso del río Chíllar representa una de las rutas más originales de la provincia de Málaga. El sendero discurre literalmente con los pies en el agua y permite descubrir, a cada paso, piscinas naturales, pequeños saltos de agua y una flora casi exótica en plena Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama.
El paisaje combina ríos cristalinos y vegetación generosa, brindando oportunidades para refrescarse incluso en otoño, pues en algunos tramos el agua fluye suavemente entre las rocas.
Ruta de los lagos de Saliencia, en Asturias
En el corazón de Asturias, la ruta de los Lagos de Saliencia ofrece ocho kilómetros de naturaleza virgen en el Parque Natural de Somiedo, uno de los grandes pulmones verdes del norte peninsular. El itinerario comienza y termina en el alto de la Farrapona, una zona que marca el límite entre Asturias y León, y se desarrolla por senderos cómodos que, aunque presentan cierto desnivel, se adaptan bien a diferentes perfiles de excursionistas.
El paso junto a varios lagos glaciares, reflejando los colores cambiantes del otoño, convierte la marcha en un espectáculo visual. Es una propuesta inmejorable para quienes buscan espacios abiertos, aire fresco y el singular ambiente de las montañas asturianas.
Ruta circular a la cascada Belabarce y Cueva del Ibón, en Navarra
Para quienes buscan itinerarios algo más largos, pero igualmente aptos para todos los públicos, la circular a la Cascada Belabarce y la Cueva del Ibón en Navarra es una propuesta inmejorable. El recorrido, de unos diez kilómetros, arranca en la pintoresca localidad de Isaba y se adentra entre bosques, prados y formaciones rocosas que el otoño cubre con alfombras de hojas.
Los dos grandes atractivos de la ruta —la caída de agua en Belabarce y la sorprendente cueva— convierten el paseo en una constante sucesión de descubrimientos naturales, donde cada giro del camino puede revelar una postal distinta cargada de color y vida silvestre.