Dónde y cuándo ver ballenas en Chile: las tres rutas más impresionantes del Pacífico

Gracias a sus más de 6.000 kilómetros de litoral, Chile es un enclave crucial en el mundo para el avistamiento de ballenas, albergando en sus costas a más de la mitad de las especies globales. Este fenómeno se explica por la convergencia de diversas rutas migratorias vitales para el ciclo de alimentación y reproducción de estos gigantes.
Conscientes de que el encuentro con uno de los animales más grandes del planeta es una experiencia profundamente memorable y deseada, en múltiples puntos del país se han desarrollado tours de navegación enfocados en el avistamiento de ballenas y otros cetáceos.
Es fundamental tener presente que, al depender de factores naturales, el éxito de estos avistamientos nunca puede asegurarse; sin embargo, investigar y elegir los meses más propicios para las excursiones es la mejor estrategia para maximizar la probabilidad de presenciarlos.
Dónde y cuándo ver ballenas en Chile: la ruta más impresionante del Pacífico
Chañaral de Aceituno
Uno de los principales lugares para avistar ballenas en el norte de Chile es la pequeña localidad de Chañaral de Aceituno, la cual se encuentra en la Región de Atacama, cerca de la frontera con la Región de Coquimbo.
En esta zona se encuentra la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, la cual está conformada por tres islas y es considerada un hotspot de biodiversidad marina. En esta reserva es habitual avistar diferentes especies de cetáceos.
Una de las especies vistas con más frecuencia es la ballena fin o de aleta, aunque también se han registrado otras especies como la ballena jorobada y la ballena azul, además de orcas y cachalotes.
La temporada de avistamiento de ballenas en Chañaral de Aceituno va de noviembre a abril, aunque los mejores meses son de diciembre a marzo.
Punta Arenas y Parque Marino Francisco Coloane
La ciudad de Punta Arenas, ubicada en la Región de Magallanes, en el extremo sur de Chile, ofrece la posibilidad de ver ballenas mediante una excursión de cerca de 7 horas de navegación al Parque Marino Francisco Coloane.
Este fue el primer parque marino de Chile y tiene numerosos fiordos y canales en los que se avistan ballenas en forma frecuente. Su superficie es de más de 1.500 hectáreas y se creó con el objetivo de proteger a la ballena jorobada, además de conservar áreas de reproducción de otras especies.
Las excursiones de avistamiento de ballenas que salen desde Punta Arenas sólo se realizan durante los meses de verano, de diciembre a marzo, que es cuando estos animales viajan al polo sur para alimentarse.
Chiloé y Golfo de Corcovado
El Golfo de Corcovado, ubicado frente al archipiélago de Chiloé, es un lugar privilegiado para el avistamiento de ballenas en el sur de Chile. Allí es posible avistar ballenas azules, además de otras especies como ballenas jorobadas o ballenas fin.
Este lugar se caracteriza por ser una importante zona de alimentación y crianza para la ballena azul, motivo por el que de abril a junio es posible avistar varios ejemplares de esta especie en el Golfo de Corcovado.
Durante estos meses, algunas agencias de Chiloé ofrecen excursiones de avistamiento de ballenas de cerca de 5 horas, las cuales también permiten ver otros animales marinos, como petreles, albatroces y golondrinas de mar.
Además de estos tres importantes puntos para avistar cetáceos, a lo largo de Chile también hay otros lugares en los que es posible ver diferentes especies de ballenas como Arica, Taltal, Caleta Chome y Punta de Choros, entre otros.