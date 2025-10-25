Turismo espiritual: cuatro monasterios de España en los que puedes pasar tus vacaciones

En una época marcada por el estrés laboral, la hiperconectividad y la ansiedad cotidiana, cada vez más personas optan por un nuevo tipo de escapada: el turismo espiritual. España, con más de 950 monasterios repartidos por todo el país, se consolida como uno de los destinos favoritos en Europa para quienes buscan un retiro de silencio, reflexión y descanso lejos del ruido urbano.
Muchos de estos monasterios han abierto sus puertas como hospederías para el público general, permitiendo a los visitantes vivir una experiencia de recogimiento espiritual sin necesidad de formar parte de una orden religiosa.
¿Qué es el turismo espiritual y por qué crece en España?
También conocido como turismo de retiro o mindfulness, el turismo espiritual responde a una necesidad creciente: desconectar del estrés y reconectar con uno mismo. En estos retiros, el entorno natural, el silencio y la vida monástica ofrecen el espacio ideal para lograr un equilibrio emocional y mental.
Algunos monasterios son más estrictos que otros: pueden tener limitaciones por género, normas de silencio o restricciones sobre el uso de dispositivos electrónicos. Sin embargo, todos comparten una misma filosofía: ofrecer un entorno de paz y contemplación.
Cuatro monasterios ideales para unas vacaciones espirituales en España
1. Monasterio de Poblet (Tarragona)
Situado entre Tarragona y Lleida, a los pies de la Sierra de Montsant, es uno de los monasterios cistercienses más importantes de Europa y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991.
Solo admite hombres.
La experiencia incluye comidas con los monjes y canto gregoriano.
Se vive bajo normas de vida monacal, con horarios y sin móviles.
Precio libre, a voluntad del huésped.
Reservas:
📞 977 870 089
📩 hostatgeria.comunitat@poblet.cat
2. Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)
Este monasterio benedictino es famoso por su impresionante claustro románico y por la belleza de sus cantos gregorianos.
Abierto a visitantes de ambos sexos.
Se puede participar en la vida litúrgica y espiritual del monasterio.
Ideal para quienes buscan una experiencia de introspección y arte religioso.
3. Monasterio de Santa María de Huerta (Soria)
Considerado una joya patrimonial de la provincia de Soria, este monasterio cisterciense combina arte, historia y espiritualidad.
La estancia mínima es de dos noches y la máxima de ocho.
El entorno invita a pasear, meditar y leer en silencio.
Precio: 44 euros por persona por noche con pensión completa.
4. Monasterio de Santa María del Olivar (Teruel)
Ubicado en un entorno rural y natural, este monasterio mixto ofrece una opción accesible para quienes buscan espiritualidad sin renunciar a ciertas comodidades.
Cuenta con 30 habitaciones (individuales, dobles y triples).
Posibilidad de alojamiento con o sin pensión completa.
Precio desde 55 euros por noche.
Turismo espiritual en España
En lugar de unas vacaciones tradicionales, cada vez más personas optan por viajes de introspección que les permitan reducir el estrés, reconectar con su interior y descansar de verdad. Los monasterios españoles ofrecen un entorno único para hacerlo: paisajes naturales, patrimonio histórico y silencio sagrado.
¿Estás listo para dejar el móvil y redescubrir el valor del silencio?