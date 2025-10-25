Turismo espiritual: cuatro monasterios de España en los que puedes pasar tus vacaciones

En una época marcada por el estrés laboral, la hiperconectividad y la ansiedad cotidiana, cada vez más personas optan por un nuevo tipo de escapada: el turismo espiritual. España, con más de 950 monasterios repartidos por todo el país, se consolida como uno de los destinos favoritos en Europa para quienes buscan un retiro de silencio, reflexión y descanso lejos del ruido urbano.