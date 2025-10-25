Secciones
La impactante confesión de Gonzalo Valenzuela sobre la epilepsia que padece su hijo Silvestre

El actor se refirió en un podcast, especializado sobre el trastorno neurológico crónico, sobre cómo es la vida de su hijo de 17 años.

Hace 2 Hs

El actor Gonzalo Valenzuela fue invitado al podcast Código Púrpura, de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, donde compartió su experiencia con el trastorno neurológico crónico que padece su hijo Silvestre. En su intervención, el actor enfatizó la necesidad de hablar abiertamente sobre la epilepsia para acabar con los estigmas y ayudar a otras familias.

Valenzuela, que tiene a Silvestre y a Alí con Juana Viale, relató que su hijo fue diagnosticado a los 12 años y, ahora con 17, ha madurado mucho al hacerse cargo de su enfermedad. Con un tono cercano, comentó que su hijo se refiere a sí mismo como "Silvexia" y es "súper responsable", ya que entiende que debe tomar su medicación cada mañana y cada noche sin falta, lo que le permite vivir la vida de un adolescente común.

Gonzalo Valenzuela y la emotiva confesión sobre la epilepsia de su hijo Silvestre

Para Valenzuela, la madurez y disciplina de su hijo Silvestre para lidiar con la epilepsia es motivo de orgullo. El actor señaló que, desde que su hijo hizo consciente su condición, “no ha fallado nunca y eso habla de su madurez. Uno va transitando junto a él”. Enfatizó la importancia de la responsabilidad familiar ante la enfermedad y la necesidad de entender que “cada hijo es distinto, cada vida es particular… Los hijos no nos pertenecen, los hijos son. Nos acompañan. Y, en este caso, este es mi Silvestre”.

Valenzuela relató un episodio en el que su hijo terminó “hospitalizado, con tres crisis seguidas por haber tomado alcohol”, lo que sirvió como una dura lección. Ahora, el joven es consciente de los límites que no debe cruzar, algo que a su padre le brinda tranquilidad. 

El actor afirmó que su hijo “no puede tomar ni una gota de alcohol” y también que el sueño es un factor clave, ya que “el mal dormir también es un gatillante. Necesitan tener sus horas de sueño”. Por ello, permiten que duerma hasta tarde si ha salido por la noche. Valenzuela también mencionó que, para dar un buen ejemplo a su hijo, él mismo dejó de consumir alcohol y marihuana, demostrándole que la vida puede ser “igual o más entretenida” sin esas sustancias.

