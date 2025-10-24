Elecciones en Chile 2025: ¿cuándo se conocerá la nómina de vocales de mesa?

El domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile, una jornada de voto obligatorio en la que el país elegirá al próximo Presidente de la República para los próximos cuatro años. Además, se escogerán 23 senadores en siete regiones y 155 diputados para conformar la Cámara.