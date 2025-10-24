Elecciones en Chile 2025: ¿cuándo se conocerá la nómina de vocales de mesa?

El domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile, una jornada de voto obligatorio en la que el país elegirá al próximo Presidente de la República para los próximos cuatro años. Además, se escogerán 23 senadores en siete regiones y 155 diputados para conformar la Cámara.
Tal como ocurre en cada proceso electoral, el rol de los vocales de mesa será clave para asegurar el normal desarrollo del acto democrático.
Desde el Servicio Electoral informaron que las nóminas con dicho personal serán publicadas este sábado 25 de octubre.
La verificación se podrá realizar de manera rápida en el sitio web del Servel, pinchando aquí. Para acceder a la información, solo será necesario ingresar el RUN, sin puntos ni guión, marcar la casilla “No soy un robot” y finalmente hacer clic en el botón rojo “Consultar”.
La función de vocal de mesa es obligatoria. Quienes necesiten excusarse contarán con un plazo de tres días hábiles para presentar la solicitud, ya sea de forma presencial o vía correo electrónico ante la Junta Electoral correspondiente. Posteriormente, el 1 de noviembre aparecerá la nómina de vocales reemplazantes, consignó Radio ADN.
Ignorar esta responsabilidad puede traer consecuencias económicas, ya que la multa va entre 2 y 8 UTM ($138.000- $554.000, aproximadamente).
Causales válidas de excusa
Las únicas razones aceptadas para no cumplir como vocal de mesa son:
- Tener más de 70 años.
- Estar fuera del país o en una localidad distante sin comunicaciones fáciles (más de 300 km).
- Ser vocal inhabilitado según la Ley N°18.700 o miembro del Colegio Escrutador.
- Tener otros compromisos legales durante el funcionamiento de las Mesas.
- Personas gestantes.
- Padre o madre de hijo menor de dos años, o quien tenga su cuidado.
- Cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, o trabajadores de ELEAM.
- Imposibilidad física o mental para cumplir la función (certificado médico).
- Trabajar en hospitales durante los días de funcionamiento de las Mesas (certificado del director).